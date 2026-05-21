Cockroach Janata Party: ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന്റെ ഒരു പരാമർശത്തെ തുടർന്ന് തുടങ്ങിയ ആക്ഷേപഹാസ്യ അക്കൌണ്ട് ആയിരുന്നു സിജെപി. എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ജെൻസികൾക്കിടയിൽ ഇതൊരു തരംഗമായി മാറുകയായിരുന്നു.
ദില്ലി: കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പേരാണ് 'സിജെപി' എന്നത്. കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് സിജെപി. തുടങ്ങി മണിക്കൂറുകൾക്കകം ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് സിജെപിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ചത്.
ഇതിനിടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ, ബിജെപിയുടെ അക്കൗണ്ടിനേക്കാൾ ഫോളോവേഴ്സിനെ സിജെപി സ്വന്തമാക്കിയത് വലിയ വാർത്തയുമായി. അപ്പോഴേക്കും അവരുടെ 'എക്സ്' അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിച്ചു എന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വാർത്തകൾ.
എന്താണ് സിജെപി
കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് സിജെപി. പേര് കേട്ടാൽ ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടിയെ പരിഹിച്ച് രൂപീകരിച്ച ഒന്നാണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് വഴിവച്ചത് മറ്റൊരു സംഭവം ആയിരുന്നു. മതനിരപേക്ഷം, സോഷ്യലിസ്റ്റ്, ജനാധിപത്യം, മടി എന്നിവയാണ് സിജെപിയുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ
ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ 'പാറ്റ' പരാമർശം
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായി ഇടപെടുന്ന തൊഴിൽ രഹിതരായ യുവാക്കളെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് പാറ്റകളോട് ഉപമിച്ചിരുന്നു. തന്റെ പരാമർശം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അതിനിടയിൽ ആണ് ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി, അഥവ സിജെപി എന്നതായിരുന്നു ആ അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര്.
പിന്നിൽ ആര്?
ആം ആദ്മിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വിങ്ങിൽ മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അഭിഷേക് ദീപ്കെ എന്ന യുവ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ. ബോസ്റ്റണിൽ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അഭിജിത് ദീപ്കെ.
ഒരു ആക്ഷേപ ഹാസ്യം എന്ന നിലയിലാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും, ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പിന്നീട് ജെൻസികളുടെ ഒഴുക്കായിരുന്നു. യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, യുവാക്കളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുന്നണി എന്നതാണ് സിജെപിയുടെ നിർവ്വചനം.
മാനിഫെസ്റ്റോ
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യ പാർട്ടിയെന്ന് സിജെപിയെ ചുരുക്കാൻ വരട്ടെ. കൃത്യമായ ഒരു പ്രകടന പത്രിക തന്നെ അവർക്കുണ്ട്. വിരമിക്കുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർക്ക് രാജ്യസഭ പദവികൾ നൽകുന്നത് നിരോധിക്കുക, ഒരു പൗരന് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണം, പാർലമെന്റിലും മന്ത്രിസഭയിലും സ്ത്രീകൾക്ക് അമ്പത് ശതമാനം സംവരണം, മാധ്യമ ഉടമസ്ഥതയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, തൊഴിൽ അവകാശങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു അവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ.
ബിജെപിയെ കടത്തിവെട്ടി
ജെൻസികളുടെ വിളയാട്ടുകേന്ദ്രമായ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി തരംഗമാവുകയായിരുന്നു. ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ഫോളോവേഴ്സിന്റെ എണ്ണത്തിൽ ബിജെപിയെ കടത്തി വെട്ടി. ഒരു കോടിയിൽ അധികമായി ഫോളോവേഴ്സ്. ബിജെപിയ്ക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ 87 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് ആണുള്ളത്. എന്നാൽ ഫോളോവേഴ്സിന്റെ എണ്ണത്തിൽ കോൺഗ്രസാണ് മുന്നിൽ. 13 ദശലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുണ്ട്.
പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ
എക്സിൽ കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ സ്ഥാപകനായ അഭിജിത് ദീപ്കെയുടെ പ്രതികരണവും വന്നു. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു അഭിജിത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ട് സസ്പെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നതിൽ ഇനിയും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയ, ഭരണ സമ്മർദ്ദമാണ് പിന്നിലെന്ന രീതിയിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പലരും ആക്ഷേപമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.
