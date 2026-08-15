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Sapta Dhara: എന്താണ് സപ്തധാര? വികസിതഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്

PM Modi Announced Sapta Dhara: പുരാതന കാലത്തെ 'സപ്തസിന്ധു' എന്ന സങ്കല്പത്തോട് ഉപമിച്ചാണ് ചെങ്കോട്ടയിൽ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രസം​ഗിക്കവേ അദ്ദേഹം പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് പങ്കുവെച്ചത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 15, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:45 PM IST
Sapta Dhara: എന്താണ് സപ്തധാര? വികസിതഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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