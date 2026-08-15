/Sapta Dhara: എന്താണ് സപ്തധാര? വികസിതഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്

ന്യൂഡൽഹി: വികസിത ഭാരതം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ട വളർച്ചയ്ക്ക് വേഗം പകരുന്നതിനുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിൽ 'സപ്തധാര' (ഏഴ് ധാരകൾ) എന്ന വികസന രേഖ അവതരിപ്പിച്ചു. പുരാതന കാലത്തെ 'സപ്തസിന്ധു' എന്ന സങ്കല്പത്തോട് ഉപമിച്ചാണ് ചെങ്കോട്ടയിൽ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കവേ അദ്ദേഹം പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് പങ്കുവെച്ചത്.
സപ്തസിന്ധുക്കളുടെ ശക്തിയാൽ ഭാരതം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ ഇന്ന് വികസിത ഭാരതമെന്ന സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി പുതിയൊരു പ്രവാഹം ആവശ്യമാണെന്നും ഈ ഏഴ് ശക്തികളെ ഒന്നിപ്പിച്ച് മുന്നേറേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. വരുന്ന അഞ്ചു മുതൽ ഏഴു വരെയുള്ള വർഷങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് ഏറെ നിർണ്ണായകമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി, പതിറ്റാണ്ടുകളായി അപൂർണ്ണമായി തുടർന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഈ ഏഴ് ധാരകളുടെ സംയോജിത കരുത്തിലൂടെ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിൽ രാജ്യത്തെ യുവജനത കേന്ദ്രപാത്രമാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ കരുത്താണ് ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ധാര. സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങൾ മുതൽ പൂർണ്ണമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വരെയുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ശൃംഖല ഉടനീളം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വ്യവസായ സംരംഭകർ ഈ അനുകൂല സാഹചര്യം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഗുണനിലവാരം, ചെലവ്, വ്യാപ്തി എന്നിവയിൽ മത്സരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും അരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കാർഷിക മേഖല, ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പാദനം, വലിയ തോതിലുള്ള ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം എന്നിവയാണ് രണ്ടാമത്തെ ധാര. ഉൽപ്പാദനവും കയറ്റുമതിയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറച്ചുകൊണ്ട് ആഗോള വിപണിയിലെ പുതിയ സാധ്യതകൾ കർഷകർ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വലിയ വിപണി തുറന്നുകിട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകർക്ക് കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് വിദേശ വിപണിയിലേക്കുള്ള വഴി സുഗമമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സാങ്കേതികവിദ്യയും നവീകരണവുമാണ് മൂന്നാമത്തെ ധാര. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ക്വാണ്ടം സാങ്കേതികവിദ്യ, ബഹിരാകാശം, റോബോട്ടിക്സ്, ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ എന്നിവയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ ഇന്ത്യ കേവലം സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഒരു ഉപഭോക്തൃ വിപണി മാത്രമായി ഒതുങ്ങരുത്, മറിച്ച് ആഗോള നവീകരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറണം. യു.പി.ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരതീയ ഡിജിറ്റൽ പൊതു അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുടെ വിജയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രധാനമന്ത്രി, ഇത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനവും അതിവേഗ ഗതാഗത ശൃംഖലയും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന 'ഗതിശക്തി'യാണ് നാലാമത്തെ ധാര. ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ, ആധുനിക ഹൈവേകൾ, ഉൾനാടൻ ജലപാതകൾ, അത്യാധുനിക വിമാനത്താവളങ്ങൾ, മൾട്ടിമോഡൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ശൃംഖലകൾ എന്നിവയിലൂടെ രാജ്യത്തുടനീളം തടസ്സമില്ലാത്തതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ദേശീയ സുരക്ഷയും തന്ത്രപ്രധാന സ്വയംപര്യാപ്തതയും ഉറപ്പാക്കുന്ന 'രക്ഷാശക്തി' അഥവാ പ്രതിരോധ കരുത്താണ് അഞ്ചാമത്തെ ധാര. പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആത്മനിർഭരത കൈവരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഡ്രോണുകൾ, കൗണ്ടർ-ഡ്രോൺ സംവിധാനങ്ങൾ, ഹൈപ്പർസോണിക് പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അടുത്ത തലമുറ പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സൈബർ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകി.
ഹരിത-സമുദ്ര സാമ്പത്തിക മേഖലയാണ് (ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ ഇക്കോണമി) ആറാമത്തെ ധാര. ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം, എനർജി സ്റ്റോറേജ്, ഹരിത വാഹനങ്ങൾ, ഹരിത നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ അവസരങ്ങൾ ഭാരതം കണ്ടെത്തണം. കൂടാതെ, രാജ്യത്തിന്റെ വിശാലമായ കടൽത്തീരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മത്സ്യബന്ധനം, തീരദേശ വിനോദസഞ്ചാരം, സമുദ്ര സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയിലൂടെ തൊഴിലവസരങ്ങളും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും നേടാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക മഹിമ അഥവാ 'സോഫ്റ്റ് പവർ' ആണ് ഏഴാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ധാര. യോഗ, ആയുർവേദം, സമഗ്ര ആരോഗ്യപരിപാലനം, കൈത്തറി, കല, സിനിമ, വി.എഫ്.എക്സ്, ആനിമേഷൻ, ഗെയിമിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റ് എന്നിവയിലൂടെ ആഗോളതലത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ രംഗത്തെ സർഗ്ഗാത്മക കഴിവുകൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ 'വേവ്സ് ഉച്ചകോടി' (WAVES Summit) വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
വ്യവസായം, കൃഷി, സാങ്കേതികവിദ്യ, അടിസ്ഥാനസൗകര്യം, പ്രതിരോധം, പരിസ്ഥിതി-സമുദ്ര സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ, സാംസ്കാരിക രംഗം എന്നിവയെ സമഗ്രമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് സപ്തധാര എന്ന ഈ ആശയം. രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ പ്രതിഭയും പിന്തുണയും തുണയാകുന്നതോടെ ഏഴ് പ്രവാഹങ്ങളും ചേർന്ന് ഭാരതത്തെ ഒരു വികസിത രാഷ്ട്രമാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിച്ചത്.
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