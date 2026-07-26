/Cockroach Janta Party: ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമോ? പാറ്റകളുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ത്?

നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്നുണ്ടായ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചത് വൻ ആഘോഷമാക്കി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി). എന്നാൽ ജന്തർ മന്തറിലെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ഇത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അനാസ്ഥകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ അന്ത്യമല്ലെന്ന് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.
ഇത് സ്ഥാപനപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കുള്ള തുടക്കം മാത്രമാണ്. അണികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി. "ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്, ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 36 ദിവസമായി ഇവിടെ ഉറച്ചുനിന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പ്രവർത്തകരെയും ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന്" ദിപ്കെ പറഞ്ഞു.
ഇതേ നിലപാട് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് സിജെപി വക്താവ് അശുതോഷ് റാങ്കയും രംഗത്തെത്തി. കൂടുതൽ വിപുലമായ അജണ്ടകളോടെ തങ്ങൾ വൈകാതെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം സിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു. ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയോടെ സിജെപിയുടെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യം നിറവേറ്റപ്പെട്ടു. ഇതോടെ ഈ മുന്നേറ്റം പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.
ഇനി യുവാക്കളെ അണിനിരത്താൻ കഴിയുമോ എന്നതല്ല, മറിച്ച് ഏതെല്ലാം സിസ്റ്റമിക് പ്രശ്നങ്ങളാകും പാർട്ടിയുടെ ഭാവി അജണ്ട നിർണ്ണയിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. യുവാക്കളെയും രാജ്യത്തെയും സംബന്ധിച്ച എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാകും സിജെപി ഉന്നയിക്കുക എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
സിജെപി അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാന മേഖലകൾ
പരീക്ഷകളിലെ സുതാര്യത: ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകളും നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ സമഗ്രമായ പരിഷ്കാരങ്ങളും.
തൊഴിൽ നിയമനങ്ങളിലെ കാലതാമസം: പൊതുമേഖലാ തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനങ്ങളിലെയും പ്രവേശന പരീക്ഷകളിലെയും കാലതാമസത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
യുവജനങ്ങളുടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ: കൂടുതൽ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾക്കായും സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സുതാര്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായും മുൻകൈയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
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