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Cockroach Janta Party: ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമോ? പാറ്റകളുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ത്?

Abhijeet Dipke: ജന്തർ മന്തറിലെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ഇത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അനാസ്ഥകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ അന്ത്യമല്ലെന്ന് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 26, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:23 AM IST
Cockroach Janta Party: ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമോ? പാറ്റകളുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ത്?
Image Credit: CJP | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Cockroach Janta Party: ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമോ? പാറ്റകളുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ത്?
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