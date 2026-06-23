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ജോർജ് കുര്യൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചു; രാജിവച്ചത് രാജ്യസഭാ കാലാവധി പൂർത്തിയായതിന് പിന്നാലെ

George Kurian Resigns As Union Minister: പാർട്ടി സംഘടനാരംഗത്തേക്ക് ജോർജ് കുര്യൻ തിരികെ വരുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. കേരളത്തിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ ഇതിനകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 23, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:23 PM IST
ജോർജ് കുര്യൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചു; രാജിവച്ചത് രാജ്യസഭാ കാലാവധി പൂർത്തിയായതിന് പിന്നാലെ
Image Credit: George Kurian | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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