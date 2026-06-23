/ജോർജ് കുര്യൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചു; രാജിവച്ചത് രാജ്യസഭാ കാലാവധി പൂർത്തിയായതിന് പിന്നാലെ

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രമന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജോർജ് കുര്യൻ രാജി സമർപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യസഭാ കാലാവധി അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജിവച്ചത്. ഇത്തവണ ജോർജ് കുര്യനെ വീണ്ടും രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ പാർട്ടി തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഇതേത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നൽകിയ രാജി രാഷ്ട്രപതി ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചു.
ഇനിമുതൽ പാർട്ടി സംഘടനാരംഗത്തേക്ക് ജോർജ് കുര്യൻ തിരികെ വരുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. കേരളത്തിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ ഇതിനകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ദേശീയ തലത്തിലാണോ അതോ കേരളത്തിലെ നേതൃത്വത്തിലാണോ ചുമതലപ്പെടുത്തുക എന്ന കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിൽ 2024 ജൂൺ ഒമ്പതിനായിരുന്നു ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം, ഫിഷറീസ്, മൃഗസംരക്ഷണം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ സഹമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ജനവിധി തേടിയെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ, ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം, കോർ കമ്മിറ്റി അംഗം, ഔദ്യോഗിക വക്താവ് എന്നീ നിലകളിൽ ദീർഘകാലമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. മുൻപ് ഒ. രാജഗോപാൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ആയും ജോർജ് കുര്യൻ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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