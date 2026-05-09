ആരാണീ മഖൻലാൽ സർക്കാർ? സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനിടെ കാൽ തൊട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി പ്രധാനമന്ത്രി

Suvendu Adhikari oath ceremony: പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സുവേന്ദു അധികാരി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഇതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി മുന്നോട്ടുവന്ന് ഒരാളുടെ പാദങ്ങൾ തൊട്ടു വണങ്ങി അനുഗ്രഹം വാങ്ങുകയും കെട്ടിപിടിക്കുകയൂം ചെയ്തു.
#WATCH | Kolkata | PM Modi felicitates and takes blessings of Makhanlal Sarkar, one of the most senior workers of the BJP in West Bengal.
In 1952, Makhanlal Sarkar was arrested in Kashmir while accompanying Syama Prasad Mukherjee during the movement to hoist the Indian… pic.twitter.com/gpmLISKYZ5
— ANI (@ANI) May 9, 2026
ഈ ചിത്രം പുറത്തുവന്നതോടെ ഇത് കണ്ടവർ കണ്ടവർ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി. തുടർന്ന്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആരുടെ പാദങ്ങൾ സ്പർശിച്ചു എന്നറിയാൻ എല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. അനുഗ്രഹം തേടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തൊട്ട ആ വൃദ്ധൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ?
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ മാതൃകാപരമായ നീക്കത്തിലൂടെ ദീർഘകാല രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ മഖൻലാൽ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കാൽ തൊട്ടുതൊഴുന്ന ചിത്രം പുറത്തുവന്നതോടെ മഖൻലാൽ സർക്കാർ ആരാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക സ്വാധീനം എത്രത്തോളമാണെന്ന് അറിയാൻ ആളുകൾ തിരയുകയാണ്. പാർട്ടിയുടെ കരുത്തനായ മുതിർന്ന പ്രവർത്തകനാണ് മഖൻലാൽ സർക്കാർ.
ബംഗാൾ ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്കിടയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന വ്യക്തത്വമാണ് 98 വയസുകാരനായ മഖൻലാൽ സർക്കാർ. പാർട്ടിയുടെ ആശയപരമായ അടിത്തറ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. 52 ൽ കശ്മീരിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടെ ബഹ്റതീയം ജനസംഘം സ്ഥലകാൻ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിക്കൊപ്പം മഖൻലാൽ സർക്കാരും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ബംഗാളിലെ ബിജെപിയുടെ ഈ ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ വേരുകൾ പടർത്താൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത പഴയ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ആദരവായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പടങ്ങൾ തൊട്ട് വന്ദിച്ചത്.
