English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • India
  • ആരാണീ മഖൻലാൽ സർക്കാർ? സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനിടെ കാൽ തൊട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി പ്രധാനമന്ത്രി

ആരാണീ മഖൻലാൽ സർക്കാർ? സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനിടെ കാൽ തൊട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി പ്രധാനമന്ത്രി

Who is Makhan Lal: കൊൽക്കത്തയിലെ ബ്രിഗേഡ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മുതിർന്ന നേതാവ് മഖൻലാൽ സർക്കാരിനെ ആദരിക്കുകയും അനുഗ്രഹം വാങ്ങുകയും ചെയ്തു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : May 9, 2026, 02:56 PM IST
  • ആരാണീ മഖൻലാൽ സർക്കാർ?
  • ബംഗാൾ ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്കിടയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന വ്യക്തത്വമാണ് 98 വയസുകാരനായ മഖൻലാൽ സർക്കാർ

Read Also

  1. West Bengal CM: ബംഗാളിൽ ഇനി ബിജെപി യുഗം; ചരിത്രം കുറിച്ച് സുവേന്ദു അധികാരി, ആദ്യ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു

Trending Photos

Kerala Gold Rate 09 May 2026: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്
10
Gold price
Kerala Gold Rate 09 May 2026: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്
Kerala KR-753 Lottery Result: കാരുണ്യയിലൂടെ ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ഇന്നത്ത ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
‌kerala lottery result
Kerala KR-753 Lottery Result: കാരുണ്യയിലൂടെ ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ഇന്നത്ത ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala SK-51 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-51 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
Pet Care Tips: വീട്ടിൽ വളർത്തുനായയുണ്ടോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കരുതേ.. ജീവനാപത്ത്..!
5
Pet care tips
Pet Care Tips: വീട്ടിൽ വളർത്തുനായയുണ്ടോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കരുതേ.. ജീവനാപത്ത്..!
ആരാണീ മഖൻലാൽ സർക്കാർ? സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനിടെ കാൽ തൊട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി പ്രധാനമന്ത്രി

Suvendu Adhikari oath ceremony: പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സുവേന്ദു അധികാരി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഇതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി മുന്നോട്ടുവന്ന് ഒരാളുടെ പാദങ്ങൾ തൊട്ടു വണങ്ങി അനുഗ്രഹം വാങ്ങുകയും കെട്ടിപിടിക്കുകയൂം ചെയ്തു. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

ഈ ചിത്രം പുറത്തുവന്നതോടെ ഇത് കണ്ടവർ കണ്ടവർ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി. തുടർന്ന്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആരുടെ പാദങ്ങൾ സ്പർശിച്ചു എന്നറിയാൻ എല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. അനുഗ്രഹം തേടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തൊട്ട ആ വൃദ്ധൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ?

Also Read: ബംഗാളിൽ ഇനി ബിജെപി യുഗം; ചരിത്രം കുറിച്ച് സുവേന്ദു അധികാരി, ആദ്യ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ മാതൃകാപരമായ നീക്കത്തിലൂടെ ദീർഘകാല രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ മഖൻലാൽ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കാൽ തൊട്ടുതൊഴുന്ന ചിത്രം പുറത്തുവന്നതോടെ മഖൻലാൽ സർക്കാർ ആരാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക സ്വാധീനം എത്രത്തോളമാണെന്ന് അറിയാൻ ആളുകൾ തിരയുകയാണ്.  പാർട്ടിയുടെ കരുത്തനായ മുതിർന്ന പ്രവർത്തകനാണ് മഖൻലാൽ സർക്കാർ.  

ബംഗാൾ ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്കിടയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന വ്യക്തത്വമാണ് 98 വയസുകാരനായ മഖൻലാൽ സർക്കാർ. പാർട്ടിയുടെ ആശയപരമായ അടിത്തറ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. 52 ൽ കശ്മീരിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടെ ബഹ്റതീയം ജനസംഘം സ്ഥലകാൻ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിക്കൊപ്പം മഖൻലാൽ സർക്കാരും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 

ബംഗാളിലെ ബിജെപിയുടെ ഈ  ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ വേരുകൾ പടർത്താൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത പഴയ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ആദരവായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പടങ്ങൾ തൊട്ട് വന്ദിച്ചത്.    

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Makhanlal SarkarPM ModiBengal CM Oath CeremonyMP Modi Viral MomentWest Bengal

Trending News