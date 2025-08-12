Nita Ambani Audi A9 Chameleon: 100 കോടിയുടെ കാര്‍ ഉള്ള ഇന്ത്യക്കാരി! ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ കാര്‍... ഓന്തിനെ പോലെ നിറവും മാറും

മുംബൈ: പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് ഇന്ത്യ വളരെ മുന്നിലാണെന്ന് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോള് ഈ പണക്കാരുടെ കൈവശമുള്ള ആഡംബര വസ്തുക്കളും അല്പം ഗമയുള്ളതാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ...
ഇനി പറയാന് പോകുന്നത്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു കാറിനെ കുറിച്ചും ആ കാറിന്റെ ഉടമയെ കുറിച്ചും ആണ്. 100 കോടിയോളം രൂപ വില വരുന്ന ഓഡി എ9 കമെലിയണ് (Audi A9 Chameleon) ആണ് ആ വാഹനം. ലോകത്ത് തന്നെ ആകെ പതിനൊന്ന് എണ്ണമേ ഇതുള്ളു എന്ന് കൂടി ഓര്ക്കണം.
റിലയന്സ് ചെയര്മാര് മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ഭാര്യ നിത അംബാനിയാണ് ഈ ആഡംബര വാഹനത്തിന്റെ ഉടമ. ആഡംബര വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് മുകേഷ് അംബാനിയ്ക്കോ നിത അംബാനിയ്ക്കോ ഒരു പഞ്ഞവും ഇല്ലെങ്കിലും, അതില് തലെയെടുപ്പോടെ നില്ക്കുന്നത് ഈ ഓഡി കാര് ആണ്.
പേര് പോലെ തന്നെ ഓന്തിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും എന്നതാണ് ഈ കാറിന്റെ പ്രത്യേകത. അതേ, നിറം മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ കാറിന്. ഒരു സ്വിച്ച് അമര്ത്തിയാല് പ്രീ സെറ്റ് ചെയ്ത ഏത് നിറത്തിലേക്കും കാര് മൊത്തത്തില് മാറും. അങ്ങനെ നിറംമാറുന്ന കാറുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത്. ആഡംബരങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല.
4.0 ലിറ്റര് വി8 എന്ജിന് ആണ് ഓഡി എ9 കമലിയോണിന് ഉള്ളത്. 600 കുതിരശക്തിയാണ് പവ്വര്. കൂടാതെ സിംഗിള് പീസ് വിന്ഡ് സ്ക്രീനും റൂഫും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഒറ്റ നോട്ടത്തില് കണ്ടാല് ഒരു സ്പേസ്ഷിപ്പ് പോലെ ഒക്കെ തോന്നിയേക്കും. വെറും മൂന്നര സെക്കന്റ് കൊണ്ട് 100 കിലോമീറ്റര് വേഗം കൈവരിക്കാനും ഈകാറിന് കഴിയും. പരമാവധി വേഗം പക്ഷേ, 250 കിലോമീറ്റര് മാത്രമാണ്.
നിത അംബാനിയ്ക്ക് സ്വന്തമായുള്ള മറ്റ് കാറുകളെ കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. റോള്സ് റോയ്സ് ഫാന്റം 8 ഇഡബ്ല്യുബി (Rolls-Royce Phantom VIII EWB), മേഴ്സിഡെസ് മേയ്ബാ എസ് 600 ഗാര്ഡ് (Mercedes Maybach S600 Guard), ഫെരാരി 812 സൂപ്പര് ഫാസ്റ്റ്, ബെന്റ്ലി കോണ്ടിനെന്റല് ഫ്ലൈയിങ് സ്#, റോള്സ് റോയ്സ് കള്ളിനാന്, ബിഎംഡബ്ല്യു 7 സീരീസ് 760 എല്ഐ സെക്യൂരിറ്റി എന്നിവയാണ് അവ.
