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Education Minister: അടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആരാകും? ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന് പകരക്കാരൻ ശിവസേനയിൽ നിന്നോ?

New Education Minister: കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചതിന് പിന്നാലെ ഉയർന്ന് കേൾക്കുന്ന പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ പേര് ശ്രീകാന്ത് ഷിൻഡെയുടേതോ?

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 25, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:27 PM IST
Education Minister: അടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആരാകും? ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന് പകരക്കാരൻ ശിവസേനയിൽ നിന്നോ?
Image Credit: Shrikant Shinde | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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