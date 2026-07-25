/Education Minister: അടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആരാകും? ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന് പകരക്കാരൻ ശിവസേനയിൽ നിന്നോ?

ന്യൂഡൽഹി: കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി (CJP) സമരത്തെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചതിന് പിന്നാലെ ഉയരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം ആരായിരിക്കും അടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്നാണ്. ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന് പകരം കേന്ദ്രവിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രിയാകാനുള്ള സാധ്യത ശിവസേന എം.പി. ശ്രീകാന്ത് ഷിൻഡെയ്ക്കാണെന്നാണ് ഉയർന്നുവരുന്ന സൂചനകൾ.
മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ മകനാണ് 35 കാരനായ ശ്രീകാന്ത് ഷിൻഡെ. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കല്യാൺ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിയാണ് ശ്രീകാന്ത്. സൂചനകൾ പ്രകാരം മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയും ഡൽഹിയിലേക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായെ കാണാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേനയിലെ (UBT) ആറ് ലോക്സഭാംഗങ്ങൾ പാർട്ടി വിട്ട് ഷിൻഡെ പക്ഷത്ത് ചേരാനും അതുവഴി ലോക്സഭയിൽ ഷിൻഡെ പക്ഷത്ത് അംഗസംഖ്യ 13 ആയി ഉയർത്താനും കാരണമായ 'ഓപ്പറേഷൻ ടൈഗർ' (Operation Tiger) എന്ന നീക്കത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചത് ശ്രീകാന്ത് ഷിൻഡെയാണ്.
നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയാവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതോടെയാണ് മന്ത്രി രാജിവെച്ചത്. അദ്ദേഹം എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ താൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് രാജികൈമാറിയതായി അറിയിച്ചു. നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ സർക്കാർ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച നടന്നപ്പോൾ തന്നെ നടപടിയെടുത്തതായി വിശദീകരിച്ചു.
എന്നാൽ തുടക്കം മുതലെ നീറ്റ് പരീക്ഷ പേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിച്ച സിജെപി കഴിഞ്ഞ 35 ദിവസമായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ സമരം ചെയ്ത് വരുകയായിരുന്നു. ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി സ്വാഗതം ചെയ്ത സിജെപി ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ, ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളുടെ വിജയമായി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.