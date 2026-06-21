/International Yoga Day 2026: ജൂൺ 21-ന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത്? യോഗ ദിനത്തിന് പിന്നിലെ കഥ

എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 21-ന് ലോക യോഗ ദിനം ആചരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിവസത്തെ തന്നെ യോഗ ദിനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്? അതിന് പിന്നിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും കൗതുകകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട്.
ജൂൺ 21 ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലെ സമ്മർ സോൾസ്റ്റിസ് (Summer Solstice) ദിനമാണ്. ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട് ഏകദേശം 23.5 ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ദിവസം സൂര്യപ്രകാശം ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കുന്നു. അതിനാൽ വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പകലും ഏറ്റവും ചെറിയ രാത്രിയും ജൂൺ 21-നാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായി ഇത് ഒരു പ്രധാന പ്രകൃതി പ്രതിഭാസമാണെങ്കിലും, ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തിലും ഈ കാലഘട്ടത്തിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. പുരാതന ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരങ്ങൾ ഋതുമാറ്റങ്ങളെയും പ്രകൃതിയിലെ ഊർജ വ്യതിയാനങ്ങളെയും മനുഷ്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കണ്ടിരുന്നു. അതിനാൽ ഈ കാലഘട്ടം ആത്മപരിശോധനയ്ക്കും നവീകരണത്തിനും അനുയോജ്യമായ സമയമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു.
യോഗിക പാരമ്പര്യപ്രകാരം, സമ്മർ സോൾസ്റ്റിസിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. യോഗയുടെ ആദിഗുരുവായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ആദിയോഗി ശിവൻ തന്റെ അറിവ് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ ആരംഭിച്ച കാലഘട്ടവുമായി ഈ സമയം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജൂൺ 21 ആത്മീയ ഉണർവിന്റെയും ആന്തരിക പരിവർത്തനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ഈ ശാസ്ത്രീയവും സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവുമായ പ്രാധാന്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് 2014-ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജൂൺ 21-നെ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ ദിനം യോഗാഭ്യാസങ്ങളിലൂടെയും ആരോഗ്യ ബോധവത്കരണ പരിപാടികളിലൂടെയും ആചരിക്കുന്നു.
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