Rapper Badshah: പ്രശസ്ത ഗായകനും റാപ്പറുമായ റാപ്പർ ബാദ്ഷായ്ക്ക് വധഭീഷണി

ബാദ്ഷായുടെ പുതിയ ഗാനത്തിലെ വരികൾ വിവാദമായതിന് ശേഷം ലോറൻസ് ബിഷ്‌ണോയി സംഘവുമായി ബന്ധമുള്ള അംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വധഭീഷണി മുഴക്കി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 15, 2026, 03:59 PM IST
Read Also

  1. Death Threat: കൊല്ലം മേയർക്കെതിരെ വധഭീഷണി; തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം?
Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങണോ? സമയം കളയാതെ വിട്ടോ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക്! ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക്...
5
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങണോ? സമയം കളയാതെ വിട്ടോ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക്! ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക്...
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് പോയാൽ കുറ‍ഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങാം; പവന്റെ വില അറിയണ്ടേ?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് പോയാൽ കുറ‍ഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങാം; പവന്റെ വില അറിയണ്ടേ?
Kerala KN-746 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result Today Live
Kerala KN-746 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
ന്യൂഡൽഹി: പ്രശസ്ത ഗായകനും റാപ്പറുമായ ബാദ്ഷായ്ക്ക് ലോറൻസ് ബിഷ്‌ണോയിയുടെ വധഭീഷണി.  ബിഷ്‌ണോയി സംഘം ഈ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെയാണ്.

Also Read: കർണാടകയിൽ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 3 പോലീസുകാർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ബാദ്ഷയുടെ നെറ്റിയിൽ വെടിവെക്കുമെന്നാണ് സംഘത്തിലെ രൺദീപ് മാലിക്, അനിൽ പണ്ഡിറ്റ് എന്നിവർ പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും പുതിയ ഗാനമായ ടട്ടീരി പുറത്തിറങ്ങി വിവാദമായതിനെ പിന്നാലെയായായിരുന്നു ഈ ഭീഷണി. ഹരിയാനയുസേ സംസ്കാരത്തെ ബാദ്ഷാ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് ബിഷ്‌ണോയി സംഘം ആരോപിക്കുന്നത്. 

2024 ൽ ബാദ്ഷയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചണ്ഡീഗഡിലെ ഒരു ക്ലബിന് പുറത്തു നടന്ന സ്ഫോടനം വെറുമൊരു ട്രെയിലർ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും ഇനി നേരിട്ട് വെടിവെക്കുമെന്നുമാണ് സംഘം ഫെയ്‌സ്ബൂക്കിലൂടെ പറഞ്ഞത്. അന്ന് ആ സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കാനഡ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഗോൾഡി ബ്രാർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.    

Also Read: 

ടട്ടീരി എന്ന പാട്ടിലെ വരികൾ സ്ത്രീകളെയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെയും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ചു വലിയ പ്രതിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ബാദ്ഷക്കെതിരെ പഞ്ച്കുലയിൽ പരാതി നൽകുകയും അതിൽ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയത് ബാദ്ഷായുടെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ്. ഗാനം നിലവിൽ യൂട്യൂബ് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

