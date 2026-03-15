Rapper Badshah: പ്രശസ്ത ഗായകനും റാപ്പറുമായ റാപ്പർ ബാദ്ഷായ്ക്ക് വധഭീഷണി

ന്യൂഡൽഹി: പ്രശസ്ത ഗായകനും റാപ്പറുമായ ബാദ്ഷായ്ക്ക് ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയിയുടെ വധഭീഷണി. ബിഷ്ണോയി സംഘം ഈ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെയാണ്.
ബാദ്ഷയുടെ നെറ്റിയിൽ വെടിവെക്കുമെന്നാണ് സംഘത്തിലെ രൺദീപ് മാലിക്, അനിൽ പണ്ഡിറ്റ് എന്നിവർ പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും പുതിയ ഗാനമായ ടട്ടീരി പുറത്തിറങ്ങി വിവാദമായതിനെ പിന്നാലെയായായിരുന്നു ഈ ഭീഷണി. ഹരിയാനയുസേ സംസ്കാരത്തെ ബാദ്ഷാ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് ബിഷ്ണോയി സംഘം ആരോപിക്കുന്നത്.
2024 ൽ ബാദ്ഷയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചണ്ഡീഗഡിലെ ഒരു ക്ലബിന് പുറത്തു നടന്ന സ്ഫോടനം വെറുമൊരു ട്രെയിലർ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും ഇനി നേരിട്ട് വെടിവെക്കുമെന്നുമാണ് സംഘം ഫെയ്സ്ബൂക്കിലൂടെ പറഞ്ഞത്. അന്ന് ആ സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കാനഡ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഗോൾഡി ബ്രാർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.
ടട്ടീരി എന്ന പാട്ടിലെ വരികൾ സ്ത്രീകളെയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെയും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ചു വലിയ പ്രതിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ബാദ്ഷക്കെതിരെ പഞ്ച്കുലയിൽ പരാതി നൽകുകയും അതിൽ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയത് ബാദ്ഷായുടെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ്. ഗാനം നിലവിൽ യൂട്യൂബ് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു.
