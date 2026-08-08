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പാക് ഹണിട്രാപ്പിൽ കുടുങ്ങി വിങ് കമാൻഡർ; സൈനിക വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി, അറസ്റ്റ്

പ്രതിരോധ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ വിങ് കമാൻഡറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡൽഹി പോലീസ്. ഔദ്യോഗിക രഹസ്യ നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അറസ്റ്റിലായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്ന് 'ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

Written ByKarthika V
Published: Aug 08, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:46 AM IST
പാക് ഹണിട്രാപ്പിൽ കുടുങ്ങി വിങ് കമാൻഡർ; സൈനിക വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി, അറസ്റ്റ്
Image Credit: Delhi Police | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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