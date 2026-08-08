/പാക് ഹണിട്രാപ്പിൽ കുടുങ്ങി വിങ് കമാൻഡർ; സൈനിക വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി, അറസ്റ്റ്

ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിരോധ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ വിങ് കമാൻഡറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡൽഹി പോലീസ്. ഔദ്യോഗിക രഹസ്യ നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അറസ്റ്റിലായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്ന് 'ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
സൈനിക രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുന്ന വൻ ചാര ശൃംഖലയിലേക്കാണ് ഈ അറസ്റ്റ് വിരൽചൂണ്ടുന്നതെന്ന് ഡൽഹി പോലീസിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. പാകിസ്താൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരുക്കിയ ഹണിട്രാപ്പിൽ വിങ് കമാൻഡർ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. സഹപ്രവർത്തകന്റെ ഫോൺ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഡാറ്റ ചോർത്തുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.