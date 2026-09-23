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  • /WION Iconic Tourism Summit And Awards 2026: അനുഭവങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്ര; വിനോദസഞ്ചാര രംഗത്തെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ഷെഖാവത്ത്

WION Iconic Tourism Summit And Awards 2026: അനുഭവങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്ര; വിനോദസഞ്ചാര രംഗത്തെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ഷെഖാവത്ത്

ഇന്നത്തെ സഞ്ചാരികൾ കൂടുതൽ അനുഭവാധിഷ്ഠിതവും അർഥവത്തായതുമായ യാത്രകളാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒപ്പം വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയുടെ വളർച്ച സുസ്ഥിരവും മൂല്യാധിഷ്ഠിതവുമായിരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ഷെഖാവത്ത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Sep 23, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:58 PM IST
WION Iconic Tourism Summit And Awards 2026: അനുഭവങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്ര; വിനോദസഞ്ചാര രംഗത്തെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ഷെഖാവത്ത്
Image Credit: Photo: Wion

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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WION Iconic Tourism Summit And Awards 2026: അനുഭവങ്ങൾ തേതടിയുള്ള യാത്ര; വിനോദസഞ്ചാര രംഗത്തെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ഷെഖാവത്ത്
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