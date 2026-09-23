/WION Iconic Tourism Summit And Awards 2026: അനുഭവങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്ര; വിനോദസഞ്ചാര രംഗത്തെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ഷെഖാവത്ത്

'എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ട്രാവൽ' (അനുഭവവേദ്യമായ യാത്രകൾ) എന്നത് ടൂറിസം മേഖലയിലെ അടുത്ത വലിയ തരംഗമായി ഉയർന്നുവരികയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ഷെഖാവത്ത്. സാധാരണ കണ്ടുകണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറം അർത്ഥവത്തായ അനുഭവങ്ങളും സുഗമമായ യാത്രകളുമാണ് ഇന്നത്തെ സഞ്ചാരികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് സെപ്റ്റംബർ 23ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന 'വിയോൺ (WION) ഐക്കണിക് ടൂറിസം സമ്മിറ്റ് ആൻഡ് അവാർഡ്സ് 2026' ൽ സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്നത്തെ സഞ്ചാരികൾ കൂടുതൽ അനുഭവാധിഷ്ഠിതവും അർഥവത്തായതുമായ യാത്രകളാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒപ്പം വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയുടെ വളർച്ച സുസ്ഥിരവും മൂല്യാധിഷ്ഠിതവുമായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ടൂറിസത്തിലെ അടുത്ത തരംഗം
അനുഭവവേദ്യമായ യാത്രകളാണ് ടൂറിസത്തിലെ അടുത്ത തരംഗമെന്ന് യാത്രക്കാരുടെ മുൻഗണനകളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും രീതിയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഷെഖാവത്ത് പറഞ്ഞു. പുതിയ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഞ്ചാരികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയും കൃത്രിമബുദ്ധിയും (AI) കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃത്രിമബുദ്ധിക്ക് ഒരിക്കലും മാനുഷികമായ ഇടപെടലുകൾക്ക് പകരമാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലെത്തുമ്പോൾ സഞ്ചാരികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഒരു വിദേശ സഞ്ചാരിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരൊറ്റ മോശം അനുഭവം പോലും രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായി മോശമായ മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഒരു വിദേശ സഞ്ചാരിക്കുണ്ടാകുന്ന മോശം അനുഭവം തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് അതിനാൽ ടൂറിസം രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ആത്മാർത്ഥതയോടും സത്യസന്ധതയോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കണം" അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
സമാധാനത്തിനുള്ള ഉപാധിയായി ടൂറിസം
വിനോദസഞ്ചാരം വെറുമൊരു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ലെന്നും അത് സമാധാന നയതന്ത്രത്തിനുള്ള സുപ്രധാന ഉപാധി കൂടിയാണെന്നും ഷെഖാവത്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ടൂറിസം സമീപനം 'അതിഥി ദേവോ ഭവ' അഥവാ 'അതിഥി ദൈവത്തിന് തുല്യനാണ്' എന്ന പാരമ്പര്യ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'അതിഥി ദൈവത്തിന് തുല്യനാണ്' എന്ന നമ്മുടെ പുരാതനമായ വിശ്വാസത്തെ നാം വീണ്ടും മുറുകെപ്പിടിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വരുംനാളുകളിലെ വിനോദസഞ്ചാര വളർച്ച സഞ്ചാരികളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊപ്പം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതും ശാശ്വതവുമായ വികസനത്തെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന രീതിയിലാകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച അദ്ദേഹം, സുസ്ഥിരമായ മൂല്യാധിഷ്ഠിത ടൂറിസത്തിനാകണം അന്തിമ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. റെഡ് ഹാറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസുമായി സഹകരിച്ച് വിഎഫ്എസ് ഗ്ലോബൽ അവതരിപ്പിച്ച 'വിയോൺ ഐക്കണിക് ടൂറിസം സമ്മിറ്റ് ആൻഡ് അവാർഡ്സ് 2026' സഞ്ചാരസൗകര്യങ്ങൾ, ടൂറിസം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാര മേഖല തുടങ്ങി ആഗോള യാത്രാമേഖലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. സർക്കാർ, നയതന്ത്രം, വ്യോമയാനം, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നീ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരെ അണിനിരത്തിയാണ് ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്.
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