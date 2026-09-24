സീ മീഡിയ WION World Conferences എന്ന പേരിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മുതൽ പ്രതിരോധം, നയതന്ത്രം തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരിപാടികളുടെ പരമ്പരയും ആഡംബര ജീവിതശൈലിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന 'WION Luxe' എന്ന പരിപാടിയും ആരംഭിക്കുമെന്ന് സിഇഒ രക്ടിം ദാസ് (Raktim Das) ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രമുഖ ആഗോള വാർത്താ ചാനലായ WION ന്റെ പത്താം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഐടിസി മൗര്യയിൽ നടന്ന 'WION Iconic Tourism Summit and Awards 2026' ന്റെ വേദിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
WION World Conferences - ആശയങ്ങളുടെ കരുത്തിനെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ആഗോള വേദി
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നയരൂപീകരണ വിദഗ്ധർ, വ്യവസായ പ്രമുഖർ, ഇന്നോവേറ്റർമാർ, ചിന്തകർ എന്നിവർ ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന ഒരു ആഗോള വേദിയായിരിക്കും വിയോൺ വേൾഡ് കോൺഫറൻസ് എന്ന് സിഇഒ വ്യക്തമാക്കി. സാങ്കേതികവിദ്യ, നിർമ്മിത ബുദ്ധി എന്നിവ മുതൽ സുസ്ഥിരത, ടൂറിസം, വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, നയതന്ത്രം, ആഗോള നേതൃത്വം തുടങ്ങി വിപുലമായ മേഖലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഈ വേദി അവസരമൊരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ആശയങ്ങൾ കൈമാറാനും പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
WION Luxe - ആഡംബരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗോള കാഴ്ചപ്പാട്
ആധുനിക കാലത്ത് ആഡംബരത്തെ നിർവചിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, സ്ഥലങ്ങൾ, അനുഭവങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ എന്നിവയെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആഡംബരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആഗോള കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേദിയായിരിക്കും WION Luxe എന്ന് സീ മീഡിയ സിഇഒ വ്യക്തമാക്കി. WION ന്റെ 'World Is One' എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തെ കേവലം ഒരു സ്ക്രീനിലെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന് ഒത്തുചേരാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാനുമുള്ള ഒരു വേദിയാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ചുവടുവയ്പ്പുകളായാണ് ഈ രണ്ട് സംരംഭങ്ങളെയും ദാസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം.
ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര ആഗോള വാർത്താ ചാനലായ WION പത്താം വാർഷിക നിറവിൽ
ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ആഗോള വാർത്താ ചാനലായി WION പത്ത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഈ വേളയിലാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. കേവലം ഒരു വാർത്താ ശൃംഖല എന്നതിലുപരി ആശയങ്ങൾക്കും സംവാദങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു ആഗോള വേദിയായാണ് തങ്ങൾ ഈ ശൃംഖലയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതെന്നും ദാസ് പറഞ്ഞു.
'വസുധൈവ കുടുംബകം' എന്ന പുരാതന ഇന്ത്യൻ സങ്കൽപ്പത്തെ കുറിച്ചും ദാസ് എടുത്തുപറഞ്ഞു. ലോകം ഒരു കുടുംബമാണെന്ന ഈ ചിന്തയാണ് WION ന്റെ The World Is One എന്ന ആശയത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ദാസ് സംഘർഷങ്ങളും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പിരിമുറുക്കങ്ങളും വർധിച്ചുവരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ആശയത്തിന് മുമ്പത്തേക്കാൾ ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം ഒരു ലോകത്ത് പരസ്പരം അറിയുന്നതിനൊപ്പം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്നതും പ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അത്തരം ധാരണ വളർത്താനുള്ള ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായ മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ യാത്രയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിനോദസഞ്ചാരം സഹാനുഭൂതി വളർത്തുകയും സംസ്കാരങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും കഥകളുമായാണ് ആളുകൾ മടങ്ങുന്നതെന്നും ദാസ് പറഞ്ഞു. ലോകങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലങ്ങളാകുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വസമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിയോൺ ഐക്കോണിക് ടൂറിസം സമ്മിറ്റ് ആൻഡ് അവാർഡ്സ് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
WION ഐക്കോണിക് ടൂറിസം സമ്മിറ്റ് ആൻഡ് അവാർഡ്സ് ചടങ്ങിൽ ആഗോള യാത്രാ, വിനോദസഞ്ചരാം, വിസ, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരും മന്ത്രിമാരും നയരൂപീകരണ വിദഗ്ധരും ആഗോള സഞ്ചാരത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു.
'ഐക്കോണിക് എക്സലൻസ് അവാർഡ്സ്' ചടങ്ങിൽ ഈ മേഖലയിലെ ഭാവിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ആദരിച്ചു.
ഐക്കോണിക് അവാർഡ്സ് ജേതാക്കളെ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചു കൊണ്ട് ദാസ് തന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത് "പത്ത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു, മുന്നിൽ ഇനി അനന്തസാധ്യതകളുടെ വിശാല ലോകം" എന്ന വാക്കുകളിലൂടെയാണ്.
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