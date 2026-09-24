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10-ാം വാർഷിക നിറവിൽ WION: 'WION World Conferences, WION Luxe' പ്രഖ്യാപിച്ച് സീ മീഡിയ സിഇഒ രക്‌തിം ദാസ്

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നയരൂപീകരൻ വിദഗ്ധർ, വ്യവസായ പ്രമുഖർ, ഇന്നോവേറ്റർമാർ, ചിന്തകർ എന്നിവരെ ഒരുമിച്ചെത്തിക്കുന്ന ഒരു വേദിയായിരിക്കും 'WION World Conferences'.

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 24, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 09:49 AM IST
10-ാം വാർഷിക നിറവിൽ WION: 'WION World Conferences, WION Luxe' പ്രഖ്യാപിച്ച് സീ മീഡിയ സിഇഒ രക്‌തിം ദാസ്
Image Credit: zee news

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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