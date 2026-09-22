/Vijayawada Tragedy: തിളച്ച സാമ്പാർ മാറ്റുന്നതിനിടെ പാത്രത്തിലേക്ക് തെന്നിവീണു; സ്ത്രീക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

വിജയവാഡ: ഗണേശോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന അന്നദാനത്തിനിടെ തിളച്ച സാമ്പാറിലേക്ക് വീണ് യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡ സ്വദേശിനി സുജാത (46) ആണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പാചകപ്പുരയിൽ ഭക്തർക്കായുള്ള അന്നദാനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം.
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പാചകപ്പുരയിൽ അന്നദാനം ഒരുക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു സുജാത. തിളച്ച സാമ്പാർ അടങ്ങിയ പാത്രം മാറ്റിവെക്കുന്നതിനിടെ സുജാത അബദ്ധത്തിൽ കാൽവഴുതി വീഴുകയായിരുന്നു. സുജാതയും മറ്റൊരാളും ചേർന്ന് സാമ്പാറുള്ള വലിയ ചെമ്പ് പാത്രം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സുജാത അതിലേക്ക് തെന്നിവീഴുന്നതിന്റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
Vijayawada: Woman dies after falling into hot sambar during annadanam (Disclaimer: Graphic visuals: Viewer discretion advised.) A 46-year-old woman, Sujatha, died after accidentally falling into a vessel of hot sambar while helping serve food at a Vinayaka festival annadanam programme. Sujatha had gone to volunteer at the food service when the accident occurred. She was helping serve meals to devotees when she fell into the hot sambar, suffering fatal injuries. The incident left her family in deep grief during the festival. #Vijayawada #Annadanam #Ganeshfestivities #AndhraPradesh— Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) September 22, 2026
അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ദേഹമാസകലം ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ സുജാതയെ സംഘാടകർ ഉടൻതന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയോടെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുവതി സാമ്പാർ പാത്രത്തിലേക്ക് വീഴാനിടയായ സാഹചര്യം വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.