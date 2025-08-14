English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Woman Found Dead: ആലപ്പുഴ എക്സ്പ്രസിന്റെ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കോച്ചിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിൽ; ശ്രദ്ധയിപ്പെട്ടത് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കെത്തിച്ചപ്പോൾ

ഫാൻ തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് 10 ദിവസത്തിലേറെയായി നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കോച്ചിൽ നിന്നാണ് സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 14, 2025, 05:22 AM IST
Woman Found Dead: ആലപ്പുഴ എക്സ്പ്രസിന്റെ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കോച്ചിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിൽ; ശ്രദ്ധയിപ്പെട്ടത് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കെത്തിച്ചപ്പോൾ

ചെന്നൈ: അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കെത്തിച്ച കോച്ചിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിൽ. ആലപ്പുഴ എക്സ്പ്രസിന്റെ ഒരു കോച്ചിൽ നിന്നാണ് അഴുകിയ നിലയിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഫാൻ തകരാറിനെ തുടർന്ന് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി സെൻട്രൽ റെയിവെ സ്റ്റേഷനിലെ യാർഡിൽ എത്തിച്ച കോച്ചിൽ നിന്ന് ദുർ​ഗന്ധം വമിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം ശ്രദ്ധയിപ്പെട്ടത്. 

തകരാറിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസത്തിലേറെയായി കോച്ച് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 50 വയസ് തോന്നിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹത്തിന് 7 ദിവസത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് റെയിൽവെ പോലീസ് അറിയിക്കുന്നത്. പുഴുവരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. 

കോച്ചിൽ നിന്ന് ദുർ​ഗന്ധംം വമിക്കുന്നതായി റെയിൽവെ ജീവനക്കാരാണ് അറിയിച്ചത്. ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി. സ്ത്രീ ഒന്നിലധികം വസ്ത്രങ്ങൾ ധിരിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ ഭിക്ഷാടകയാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് നി​ഗമനം. ഈ കോച്ചിനടുത്തേക്ക് സ്ത്രീ നടക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണമുണ്ടാകുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. 

