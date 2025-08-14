Woman Found Dead: ആലപ്പുഴ എക്സ്പ്രസിന്റെ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കോച്ചിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിൽ; ശ്രദ്ധയിപ്പെട്ടത് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കെത്തിച്ചപ്പോൾ

ചെന്നൈ: അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കെത്തിച്ച കോച്ചിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിൽ. ആലപ്പുഴ എക്സ്പ്രസിന്റെ ഒരു കോച്ചിൽ നിന്നാണ് അഴുകിയ നിലയിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഫാൻ തകരാറിനെ തുടർന്ന് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി സെൻട്രൽ റെയിവെ സ്റ്റേഷനിലെ യാർഡിൽ എത്തിച്ച കോച്ചിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം ശ്രദ്ധയിപ്പെട്ടത്.
തകരാറിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസത്തിലേറെയായി കോച്ച് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 50 വയസ് തോന്നിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹത്തിന് 7 ദിവസത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് റെയിൽവെ പോലീസ് അറിയിക്കുന്നത്. പുഴുവരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: Student Death: പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥി ക്ലാസിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു; സ്കൂളിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കുട്ടിയുടെ അമ്മ
കോച്ചിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധംം വമിക്കുന്നതായി റെയിൽവെ ജീവനക്കാരാണ് അറിയിച്ചത്. ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി. സ്ത്രീ ഒന്നിലധികം വസ്ത്രങ്ങൾ ധിരിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ ഭിക്ഷാടകയാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം. ഈ കോച്ചിനടുത്തേക്ക് സ്ത്രീ നടക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണമുണ്ടാകുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.