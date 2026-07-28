My Earth My Duty: "മൈ എർത്ത്, മൈ ഡ്യൂട്ടി"; പരിസ്ഥിതിയുടെ കാവലാളാകാൻ യുവ തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമായി സത്യം ദീക്ഷിത്

വ്യക്തിപരമായ പ്രതിസന്ധികളെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള വലിയൊരു ദൗത്യമാക്കി മാറ്റിയ സത്യം ദീക്ഷിത് എന്ന യുവ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകന്റെ ജീവിതയാത്ര ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ചർച്ചയാകപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ്. ഈ ലോക പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ദിനത്തിൽ, സീ മീഡിയയുടെ "മൈ എർത്ത്, മൈ ഡ്യൂട്ടി" (My Earth, My Duty) പ്രചാരണ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ കഥ സത്യം ദീക്ഷിതിന്റേതാണ്.
ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിലാണ് സത്യം വളർന്നത്. ആദ്യം സൈക്കിൾ റിക്ഷാ തൊഴിലാളിയും പിന്നീട് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനുമായി ജോലി ചെയ്ത പിതാവിന്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹം. വാടകവീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളർന്ന സത്യം, സ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് മോമോസ് വിറ്റും കോളേജ് പഠനകാലത്ത് ഡെലിവറി എക്സിക്യൂട്ടീവായി ജോലി ചെയ്തുമാണ് കുടുംബത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയത്.
കുട്ടിക്കാലത്തെ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തബോധവും സഹജീവിസ്നേഹവും വളർത്തിയെടുത്തത്. കോവിഡ്-19 മഹാമാരിയുടെ കാലമാണ് സത്യത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വഴിത്തിരിവായത്. സിവിൽ സർവീസ് (UPSC) പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം, ആ സമയത്ത് സമൂഹത്തെ സഹായിക്കാനിറങ്ങി.
തുടർന്ന് ശുചിത്വം, മാലിന്യ സംസ്കരണം, പൊതുജന അവബോധം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് ജനകീയമായ ഒരു പരിസ്ഥിതി കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് അദ്ദേഹം തുടക്കമിട്ടു. ഏതാനും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുമായി ആരംഭിച്ച പ്രവർത്തനം ഇന്ന് ഇരുനൂറിലധികം നഗരങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നുപന്തലിച്ച വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറി.
പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും പുഴയോരങ്ങളിലും ശുചീകരണ ദൗത്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ടൺ കണക്കിന് മാലിന്യമാണ് ഇവർ നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും പൂജാ അവശിഷ്ടങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ പുനരുപയോഗിക്കാനും സുരക്ഷിതമായി സംസ്കരിക്കാനും ഇവർ നേതൃത്വം നൽകുന്നു.
കേവലം മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യലിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനം. വിവിധ അവബോധ പരിപാടികളിലൂടെയും ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയും ജനങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനും, സ്വന്തം ചുറ്റുപാടുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഓരോ പൗരനെയും പ്രാപ്തനാക്കാനും ഈ കൂട്ടായ്മ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
ഒരാളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് സമൂഹത്തിൽ എത്രത്തോളം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സത്യത്തിന്റെ ജീവിതകഥ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിനായുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് അർത്ഥവത്തായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് "മൈ എർത്ത്, മൈ ഡ്യൂട്ടി" പ്രചാരണത്തിന്റെ പ്രധാന സന്ദേശം. ഈ സന്ദേശമാണ് സത്യം ദീക്ഷിതിന്റെ ഈ ജീവിതാനുഭവം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്.
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