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My Earth My Duty: "മൈ എർത്ത്, മൈ ഡ്യൂട്ടി"; പരിസ്ഥിതിയുടെ കാവലാളാകാൻ യുവ തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമായി സത്യം ദീക്ഷിത്

World Nature Conservation Day: സത്യം ദീക്ഷിത് എന്ന യുവ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകന്റെ ജീവിതയാത്ര ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ചർച്ചയാകപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 28, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:03 AM IST
My Earth My Duty: "മൈ എർത്ത്, മൈ ഡ്യൂട്ടി"; പരിസ്ഥിതിയുടെ കാവലാളാകാൻ യുവ തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമായി സത്യം ദീക്ഷിത്
Image Credit: Clean | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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