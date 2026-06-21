/International Yoga Day 2026: സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ യോഗ മാറ്റിലേക്ക്; യുവതലമുറയുടെ പുതിയ ആരോഗ്യ യാത്ര

യോഗ ഇനി പ്രായമായവരുടെയോ ആത്മീയതയിൽ താൽപര്യമുള്ളവരുടെയോ മാത്രം മേഖലയല്ല. സ്മാർട്ട്ഫോൺ കൈയിൽ പിടിച്ച് വളർന്ന ജെൻ സി (Gen Z) തലമുറയിലേക്കും യോഗ അതിവേഗം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യോഗ ആപ്പുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ, ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർ, എഐ അധിഷ്ഠിത വെൽനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നിവയാണ് ഈ മാറ്റത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ശക്തികൾ.
മാനസികാരോഗ്യത്തിനും ഫിറ്റ്നസിനും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പുതിയ തലമുറ, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി തേടുന്നതിനിടെയാണ് യോഗയെ കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസുകളിലും യൂട്യൂബ് ഷോർട്സുകളിലും ദിവസേന പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന യോഗ വീഡിയോകളും ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ചുകളും യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടുന്നുണ്ട്.
ഇന്ന് യോഗ പരിശീലനം സ്റ്റുഡിയോകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ വ്യക്തിഗത ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് യോഗ പ്ലാനുകളും ദൈനംദിന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും പുരോഗതി വിലയിരുത്തലുകളും നൽകുന്നു. ചില ആപ്പുകൾ ഉപയോക്താവിന്റെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് വ്യക്തിഗത നിർദേശങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം, എഐ അധിഷ്ഠിത വെൽനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ യോഗ പരിശീലനത്തിന് പുതിയ മുഖം നൽകുകയാണ്. ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം, സമ്മർദനില, ഹൃദയമിടിപ്പ്, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തിഗത യോഗ-ധ്യാന പരിപാടികൾ നിർദേശിക്കാൻ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ യോഗ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരും ഡിജിറ്റൽ ക്രിയേറ്റർമാരും യുവാക്കളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. പരമ്പരാഗത യോഗയെ ആധുനിക ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രം നീളുന്ന വീഡിയോകളിലൂടെ യോഗയെ കൂടുതൽ ലളിതവും ആകർഷകവുമാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിലെയും വെൽനസ് പദ്ധതികളിൽ യോഗയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രാധാന്യവും യുവജന പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കുന്നതായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സ്ക്രീൻ ടൈം വർധിക്കൽ, ഉറക്കക്കുറവ്, മാനസിക സമ്മർദം തുടങ്ങിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന യുവാക്കൾക്കിടയിൽ യോഗ ഒരു പ്രായോഗിക പരിഹാരമായി മാറുകയാണ്.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പിന്തുണയോടെ രൂപത്തിലും അവതരണത്തിലും മാറ്റം വന്നെങ്കിലും, മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും സന്തുലിതാവസ്ഥ നൽകുക എന്ന യോഗയുടെ അടിസ്ഥാന സന്ദേശം ഇന്നും അതേപടി തുടരുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലെ പുതിയ വെൽനസ് ട്രെൻഡായി യോഗയെ ജെൻ സി തലമുറ കൂടുതൽ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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