/International Yoga Day 2026:ലോകം ഏറ്റെടുത്ത ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ്; യോഗയുടെ ആഗോള കുതിപ്പ്

ബോളിവുഡ് ഇന്ത്യയുടെ വിനോദമുഖവും ക്രിക്കറ്റ് കായികശക്തിയുടെ പ്രതീകവുമാണ്. എന്നാൽ ലോകവേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ‘സോഫ്റ്റ് പവർ’ വിജയമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് യോഗയാണെന്ന് പറയാം. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായ യോഗ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ആഗോള സ്വാധീനത്തിന്റെ പ്രധാന അടയാളങ്ങളിലൊന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതിർത്തികളും ഭാഷകളും സംസ്കാരങ്ങളും മറികടന്ന് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്കും യോഗ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
2015 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 21-ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം ആചരിക്കപ്പെടുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഈ ദിനാചരണം ഇന്ന് ലോകത്തിലെ നൂറുകണക്കിന് രാജ്യങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരുകൾ, ഇന്ത്യൻ എംബസികൾ, സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ, സർവകലാശാലകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവ യോഗ ദിന പരിപാടികളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നുമുണ്ട്.
ബോളിവുഡിന് ലോകമെമ്പാടും ആരാധകരുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ സ്വാധീനം പ്രധാനമായും സിനിമാസ്വാദകരിലേക്കാണ് പരിമിതപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിലും ചില കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിലുമാണ് കൂടുതൽ ജനപ്രീതി നേടിയത്. എന്നാൽ യോഗയുടെ സ്വാധീനം ഇതിലും വ്യാപകമാണ്. അമേരിക്ക മുതൽ ഓസ്ട്രേലിയ വരെയും യൂറോപ്പ് മുതൽ ആഫ്രിക്ക വരെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദിവസേന യോഗ അഭ്യസിക്കുന്നു.
ശാരീരിക ആരോഗ്യം, മാനസികാരോഗ്യം, സമ്മർദ നിയന്ത്രണം, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബോധവൽക്കരണം വർധിച്ചതോടെ യോഗയുടെ ജനപ്രീതിയും ഉയർന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയിലേക്കുള്ള ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ വർധിച്ചതും യോഗയുടെ പ്രചാരം കൂട്ടാൻ കാരണമായി.
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പാർക്കുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്ന കൂട്ടായ യോഗ പരിപാടികൾ ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക സ്വാധീനത്തിന്റെ പ്രതീകമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. രാഷ്ട്രീയമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ ശക്തിയെക്കാൾ സാംസ്കാരിക സ്വാധീനത്തിലൂടെ ലോകത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ‘സോഫ്റ്റ് പവർ’ എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഇന്ത്യൻ ഉദാഹരണമായി യോഗയെ പല വിദഗ്ധരും കാണുന്നു.
ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ജീവിതശൈലി ഇന്ന് ആഗോള ആരോഗ്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ബോളിവുഡിനെയും ക്രിക്കറ്റിനെയും മറികടന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആഗോള ബ്രാൻഡായി യോഗ മാറിയെന്ന വിലയിരുത്തലിന് ശക്തമായ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
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