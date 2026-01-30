English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Uttar Pradesh News: ഭർത്താവ് 'കുരങ്ങ്' എന്ന് വിളിച്ചതിൽ മനംനൊന്ത് യുവതി ജീവനൊടുക്കി; സംഭവം ഉത്തർപ്രദേശിൽ

Uttar Pradesh News: ഭർത്താവ് 'കുരങ്ങ്' എന്ന് വിളിച്ചതിൽ മനംനൊന്ത് യുവതി ജീവനൊടുക്കി; സംഭവം ഉത്തർപ്രദേശിൽ

ഭർത്താവ് കളിയാക്കിയതിൽ യുവതി കടുത്ത മാനസിക വിഷമത്തിലായിരുന്നുവെന്നാണ് സഹോദരി പറയുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 30, 2026, 03:29 PM IST
  • സംസാരത്തിനിടെ ഭർത്താവ് രാഹുൽ തന്നുവിനെ തമാശയ്ക്ക് കുരങ്ങെന്ന് വിളിച്ചു.
  • എന്നാൽ ഇത് തന്നുവിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചുവെന്നും പിന്നീട് യുവതി കടുത്ത മാനസിക വിഷമത്തിലായിരുന്നുവെന്നും സഹോദരി അഞ്ജലി പറഞ്ഞു.

Read Also

  1. 8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ രാജ്യവ്യാപക പണിമുടക്കിലേക്ക്

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: വൻ വർധനവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വൻ വർധനവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
Kerala DL-37 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു
5
Lottery Result Today
Kerala DL-37 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധനവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 8640 രൂപ!
9
Gold price
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധനവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 8640 രൂപ!
Kerala KN-608 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-608 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Uttar Pradesh News: ഭർത്താവ് 'കുരങ്ങ്' എന്ന് വിളിച്ചതിൽ മനംനൊന്ത് യുവതി ജീവനൊടുക്കി; സംഭവം ഉത്തർപ്രദേശിൽ

ലഖ്‌നൗ: സംസാരത്തിനിടെ ഭർത്താവ് 'കുരങ്ങ്' എന്ന് വിളിച്ചതിൽ മനംനൊന്ത് യുവതി ജീവനൊടുക്കി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖ്‌നൗ ഇന്ദിരാനഗർ സ്വദേശി തന്നു സിങ് ആണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. ഭർത്താവ് തമാശരൂപേണ നടത്തിയ പരിഹാസമാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. 

Add Zee News as a Preferred Source

ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് സീതാപൂരിലെ ബന്ധുവീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. സംസാരത്തിനിടെ ഭർത്താവ് രാഹുൽ തന്നുവിനെ തമാശയ്ക്ക് കുരങ്ങെന്ന് വിളിച്ചു. എന്നാൽ ഇത് തന്നുവിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചുവെന്നും പിന്നീട് യുവതി കടുത്ത മാനസിക വിഷമത്തിലായിരുന്നുവെന്നും സഹോദരി അഞ്ജലി പറഞ്ഞു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് യുവതിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Also Read: Bengaluru Robbery: ബെം​ഗളൂരുവിൽ വൻ കവർച്ച; 18 കോടി രൂപയുടെ സ്വ‍ർണ്ണവും വജ്രവും കവർന്നു, നേപ്പാളി ദമ്പതികൾക്കായി തിരച്ചിൽ

പിന്നാലെ തന്നു മുറിയിലേക്ക് കയറി വാതിലടച്ചു. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ ഭർത്താവ് രാഹുൽ ഈ സമയം ഭക്ഷണം വാങ്ങാനായി പുറത്തേക്ക് പോയിരുന്നു. തിരിച്ചെത്തിയ രാഹുൽ, തന്നുവിനെ വിളിക്കാൻ സഹോദരിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ മുറി അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. ഏറെ നേരം വിളിച്ചിട്ടും പ്രതികരണമില്ലാതിരുന്നതിനെത്തുടർന്ന് ജനലിലൂടെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് തന്നുവിനെ ഫാനിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ വാതിൽ പൊളിച്ച് അകത്തുകടന്നെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
 
മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി. നാല് വർഷം മുൻപായിരുന്നു തന്നുവും രാഹുലും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത്. പരാതികളൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നു.

ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ സഹായത്തിനായി സർക്കാരിന്റെ 'ദിശ' (1056) അല്ലെങ്കിൽ മൈത്രി (0484 2540530) പോലുള്ള ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Uttar Pradesh Newssuicide caseലഖ്നൗലഖ്നൗ ആത്മഹത്യ കേസ്

Trending News