Karnataka News: തണുപ്പകറ്റാൻ മുറിയിൽ മരക്കരി കത്തിച്ചു; വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ച് 3 യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ബെംഗളൂരു: ബെലഗാവിയിൽ മൂന്ന് യുവാക്കൾ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു. അമൻ നഗർ സ്വദേശികളായ റിഹാൻ (22), മൊഹീൻ (23), സർഫറാസ് (22) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാനായി മൂവരും മുറിയിൽ മരക്കരി കത്തിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം. ഇതിൽ നിന്നുള്ള വിഷപ്പുകയേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ശ്വാസംമുട്ടിയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. ഇവർക്കൊപ്പം മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷാനവാസ് (19) എന്ന യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇയാളുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം.
