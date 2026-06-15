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Z FIFA World Cup: ഫിഫ ലോകകപ്പ് സ്ട്രീമിങ്ങിൽ റെക്കോർഡിട്ട് Z; ആദ്യ വാരന്ത്യത്തിൽ 100 മില്യൺ വ്യൂവർഷിപ്പ്

Z FIFA World Cup: 10 കോടിയിലധികം ആളുകളാണ് സീയിലൂടെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ കണ്ടത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 15, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:28 PM IST
Z FIFA World Cup: ഫിഫ ലോകകപ്പ് സ്ട്രീമിങ്ങിൽ റെക്കോർഡിട്ട് Z; ആദ്യ വാരന്ത്യത്തിൽ 100 മില്യൺ വ്യൂവർഷിപ്പ്
Image Credit: Z | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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