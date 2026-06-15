/Z FIFA World Cup: ഫിഫ ലോകകപ്പ് സ്ട്രീമിങ്ങിൽ റെക്കോർഡിട്ട് Z; ആദ്യ വാരന്ത്യത്തിൽ 100 മില്യൺ വ്യൂവർഷിപ്പ്

മുംബൈ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 സംപ്രേക്ഷണത്തിൽ വമ്പൻ തുടക്കം കുറിച്ച് സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് (Z). ലോകകപ്പിന്റെ ആദ്യ വാരന്ത്യത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ, ലീനിയർ (ടെലിവിഷൻ), സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലുടനീളമായി 10 കോടിയിലധികം വ്യൂവർഷിപ്പാണ് നേടിയത്.
ഡിജിറ്റൽ സ്പോർട്സ്-വിനോദ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'സീ 5'ലൂടെ ആദ്യ വാരന്ത്യത്തിൽ മാത്രം ഏകദേശം 60 ലക്ഷം പ്രേക്ഷകർ കളി കണ്ടു. പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ എല്ലാ ഫിഫ ലോകകപ്പ് കണ്ടന്റുകൾക്കും ലഭിച്ച മികച്ച ജനപ്രീതിയാണ് ഈ നേട്ടം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ മലയാളി പ്രേക്ഷകരടക്കമുള്ളവരിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന താല്പര്യമാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
'സീ 5' പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് പുറമെ വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലുടനീളമായി 36 കോടിയിലധികം വ്യൂസും നേടി. ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ ലോകകപ്പിന് വൻ ജനപ്രീതി ലഭിച്ചുവെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഒന്നിലധികം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലായി ഒരുക്കിയ സൗകര്യങ്ങളിലൂടെ ടൂർണമെന്റിന്റെ സമഗ്രമായ ദൃശ്യാനുഭവം കായികപ്രേമികളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി. ഇതിനോടകം കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ ‘#Watchega’ (വാച്ചേഗ) എന്ന ക്യാമ്പെയ്ൻ മാത്രം 33 കോടിയിലധികം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകരിലേക്ക് ഫിഫ ലോകകപ്പ് പോലുള്ള ആഗോള കായിക മത്സരങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച ഗുണനിലവാരത്തോടെ എത്തിക്കാൻ സീയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഇത് അടിവരയിടുന്നത്. മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം, ഹൈലൈറ്റുകൾ, സ്റ്റുഡിയോ പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ സ്ട്രീം ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ എൻഗേജ്മെന്റിൽ വലിയ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
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