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Zee Entertainment: ഓഹരി ഉടമകളിൽ നിന്ന് സീ എന്റർടൈൻമെന്റിന് വലിയ പിന്തുണ! 3,143.5 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിന് അംഗീകാരം

Z Shareholders: കമ്പനിയിലെയും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാർക്കായി 'ട്രൂലി യുവേഴ്സ്' എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ (ഇ.എസ്.ഒ.പി) നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പ്രമേയത്തിനും ഓഹരി ഉടമകൾ അംഗീകാരം നൽകി.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 02, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:59 PM IST
Zee Entertainment: ഓഹരി ഉടമകളിൽ നിന്ന് സീ എന്റർടൈൻമെന്റിന് വലിയ പിന്തുണ! 3,143.5 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിന് അംഗീകാരം
Image Credit: india.com

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Zee Entertainment: ഓഹരി ഉടമകളിൽ നിന്ന് സീ എന്റർടൈൻമെന്റിന് വലിയ പിന്തുണ! 3,143.5 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിന് അംഗീകാരം
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