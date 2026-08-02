/Zee Entertainment: ഓഹരി ഉടമകളിൽ നിന്ന് സീ എന്റർടൈൻമെന്റിന് വലിയ പിന്തുണ! 3,143.5 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിന് അംഗീകാരം

മുംബൈ: പ്രമുഖ മാധ്യമ സാങ്കേതിക സ്ഥാപനമായ സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് ('സീ') എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ (ഇ.ജി.എം) പങ്കെടുത്ത ഓഹരി ഉടമകളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെ പ്രൊമോട്ടർ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനത്തിന് പ്രിഫറൻഷ്യൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫുള്ളി കൺവേർട്ടിബിൾ വാറന്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം പാസാക്കി. ഇതോടൊപ്പം, കമ്പനിയിലെയും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാർക്കായി 'ട്രൂലി യുവേഴ്സ്' എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ (ഇ.എസ്.ഒ.പി) നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പ്രമേയത്തിനും ഓഹരി ഉടമകൾ അംഗീകാരം നൽകി.
സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ശക്തമാക്കാനും ഭാവിയിലെ വളർച്ചാ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെയ്പ്പാണ് ഈ തീരുമാനം. കമ്പനിയുടെ തന്ത്രപരമായ വളർച്ചാ ലക്ഷ്യങ്ങളിലും ഭാവിയിൽ മികച്ച മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശേഷിയിലും പങ്കാളികൾക്കുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് ഈ ജനറൽ ബോഡി തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അനുദിനം മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് മേഖലയിൽ മത്സരക്ഷമത നിലനിർത്താനും പുതിയ ബിസിനസ്സ് സാധ്യതകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനും ഈ ഫണ്ട് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
അംഗീകാരം ലഭിച്ചതോടെ, ഒരു വാറന്റിന് 126 രൂപ നിരക്കിൽ 24,94,85,563 വാറന്റുകളാണ് പ്രൊമോട്ടർ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനത്തിന് കമ്പനി അനുവദിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ പ്രൊമോട്ടർമാർ 3,143.5 കോടി രൂപ കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും, തുടർന്ന് അവരുടെ ആകെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം 23.79 ശതമാനമായി ഉയരുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, അർഹരായ ജീവനക്കാർക്കായി 1 രൂപ മുഖവിലയുള്ള 3,74,22,835 സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഘട്ടങ്ങളായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് 'ട്രൂലി യുവേഴ്സ്' ഇ.എസ്.ഒ.പി പദ്ധതി. പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തവും ജീവനക്കാരെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമാക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പദ്ധതിയും കമ്പനിയുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തേകും.
ഓഹരി ഉടമകൾ നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ചെയർമാൻ ആർ. ഗോപാലൻ, മാനേജ്മെന്റിലും കമ്പനിയിലുമുള്ള പങ്കാളികളുടെ വലിയ വിശ്വാസമാണ് ഈ അംഗീകാരത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ കൂടുതൽ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് വിപണിയിലെ മത്സരങ്ങളിൽ മുന്നേറാനും ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ നവീനാശയങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നും, ശക്തമായ സാമ്പത്തിക ശേഷി കമ്പനിയെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മുൻ ബോർഡ് യോഗങ്ങളിൽ കമ്പനിയുടെ ഭാവി വളർച്ച പദ്ധതികളും അതിനായുള്ള തന്ത്രപരമായ വഴികളും ബോർഡ് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പ്രൊമോട്ടർ ഓഹരി വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ മൂലധനം സമാഹരിക്കാനുമുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് മാനേജ്മെന്റ് എത്തിയത്. ഓഹരി ഉടമകളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെ നിശ്ചിത വളർച്ചാ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് അതിവേഗം മുന്നേറാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിക്കും.
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