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Z: പുതിയ മാറ്റവുമായി സീ എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സ്; സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോംസ് വിഭാഗം തലവനായി സുദീപ് നാഗ്പൂർക്കറെ നിയമിച്ചു

ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമ രംഗത്ത് പുതിയ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സീ. ക്രിയേറ്റർ ഇക്കോണമി ആൻഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ്സ് ചീഫ് സെയിൽസ് ഓഫീസറായി സുദീപ് നാഗ്പൂർക്കർ നിയമിച്ചു.

Written ByKarthika V
Published: Jul 01, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:57 PM IST
Z: പുതിയ മാറ്റവുമായി സീ എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സ്; സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോംസ് വിഭാഗം തലവനായി സുദീപ് നാഗ്പൂർക്കറെ നിയമിച്ചു
Image Credit: Z | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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