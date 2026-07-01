മുംബൈ: പുതിയ ചീഫ് സെയിൽസ് ഓഫീസറായി സുദീപ് നാഗ്പൂർക്കറെ നിയമിച്ച് സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്. ഡിജിറ്റൽ പരസ്യ വരുമാനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനും കമ്പനിയുടെ വളർച്ചാ കുതിപ്പ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നിയമനം. നോയിഡ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും സുദീപ് പ്രവർത്തിക്കുക.
ശ്രദ്ധാധിഷ്ഠിത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ഉപഭോക്തൃ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണിത്. ഇവിടെ കണ്ടെന്റ്, ക്രിയേറ്റർമാർ, കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ, വാണിജ്യം എന്നിവയിലുടനീളം അർത്ഥവത്തായ ഇടപഴകലുകൾ സാധ്യമാക്കുന്ന സംയോജിത വ്യവസ്ഥിതികൾക്കായി ബ്രാൻഡുകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഈ മാറ്റം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണാണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ വ്യവസ്ഥിതി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ 'സീ' ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ കരുത്തും സാങ്കേതിക കഴിവുകളും തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തികൊണ്ടാണ് സീയുടെ നീക്കം. ഇതിലൂടെ സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, ക്രിയേറ്റർ ശൃംഖലകൾ, വളർന്നുവരുന്ന ഡിജിറ്റൽ മേഖലകൾ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം തന്നെ പുതിയ വരുമാന സ്രോതസുകൾ കണ്ടെത്താനാകും.
ദീർഘകാലത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും വ്യവസായ മേഖലയിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അറിവുമുള്ള വ്യക്തിയാണ് സുദീപ്. തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തങ്ങളിലൂടെ കമ്പനിയുടെ ഡിജിറ്റൽ വരുമാന സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സുദീപ് നേതൃത്വം നൽകും. അതിനായി വിവിധ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, ക്രിയേറ്റർമാർ, ബ്രാൻഡുകൾ, പരസ്യദാതാക്കൾ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. അതിവേഗം വളരുന്ന 'ക്രിയേറ്റർ ഇക്കോണമി' മേഖലയിൽ സീയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിൽ സുദീപ് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കും.
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