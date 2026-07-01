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Zee Entertainment: സ്പോർട്സ് രം​ഗത്ത് വീണ്ടും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച് 'സീ'; ജർമ്മൻ ബുന്ദേസ്‌ലിഗയുടെ ഇന്ത്യയിലെ സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കി

സ്പോർട്സ് രം​ഗത്ത് 'സീ'യുടെ വളർന്നുവരുന്ന സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതാണ് പുതിയ കരാർ.

Written ByKarthika V
Published: Jul 01, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:50 PM IST
Zee Entertainment: സ്പോർട്സ് രം​ഗത്ത് വീണ്ടും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച് 'സീ'; ജർമ്മൻ ബുന്ദേസ്‌ലിഗയുടെ ഇന്ത്യയിലെ സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കി
Image Credit: Z | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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