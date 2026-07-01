മുംബൈ: ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗായ ബുന്ദേസ്ലിഗയുടെ ഇന്ത്യയിലെ സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കി സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്. 5 വർഷത്തെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടെലിവിഷൻ, ഡിജിറ്റൽ സംപ്രേഷണാവകാശമാണ് സീ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ശക്തമായ ഫുട്ബോൾ കായിക സംസ്കാരം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നീക്കം.
2026-27 സീസൺ മുതൽ, ജർമ്മൻ ബുന്ദേസ്ലിഗ മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ സീ5 (Zee5), യൂണിറ്റ്8 സ്പോർട്സ് (Unite8 Sports) ടിവി ചാനലുകളിൽ മാത്രമായി ലഭ്യമാകും. തത്സമയ മത്സരങ്ങൾ, ഹൈലൈറ്റുകൾ, എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിപുലമായ കവറേജ് ആണ് സീ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സീ എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.
ആഗോള കായികരംഗത്ത് 'സീ'യുടെ വളർന്നുവരുന്ന സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്ന നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഫിഫയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗുമായി കരാർ വച്ചിരിക്കുന്നത്. യൂറോപ്പിലെ മുൻനിര ഫുട്ബോൾ ലീഗുകളിലൊന്ന് കാണാനുള്ള അവസരമാണ് ഇതോടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി ഇന്ത്യയിൽ ബുന്ദേസ്ലിഗയുടെ ജനപ്രീതി വർധിപ്പിക്കാൻ 'സീ'ക്ക് സാധിക്കും.
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