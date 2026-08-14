/ZEEL Fund Raising: സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിന് ആശ്വാസം; 3,413 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് സമാഹരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുമതി, സെബിയുടെ ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ

സീ ഈന്റർടെയിൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസിന് (ZEEL) ആശ്വാസം. കമ്പനിയുടെ മുൻഗണനാ വാറന്റ് (Preferential Warrants) വഴിയുള്ള മൂലധന സമാഹരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ (SAT) ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ അനുമതി നൽകി. സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SEBI) ഏർപ്പെടുത്തിയ വിപണി വിലക്കുകളെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമ സ്ഥാപനമായ സീ ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചത്. സെബിയുടെ വിലക്ക് സാറ്റ് തടഞ്ഞതോടെ കമ്പനിയുടെ ഫണ്ട് സമാഹരണ പദ്ധതികൾക്ക് വഴിതുറന്നു.
3,413 കോടിയുടെ വാറന്റ് ഇഷ്യുവിന് അനുമതി തേടി
പ്രൊമോട്ടർ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയായ സൺബ്രൈറ്റ് മൗറീഷ്യസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന് മുൻഗണനാ വാറന്റുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനാണ് സീ അനുമതി തേടിയത്. ഈ ഇടപാടിലൂടെ 3,413 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ ഫണ്ട് സമാഹരണം കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ശക്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണെന്നും സാറ്റിൽ സീ വാദിച്ചു.
സെബിയുടെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ
വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ, സീയുടെ ഫണ്ട് സമാഹരണം തടഞ്ഞ സെബിയുടെ നടപടിയെ സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. കമ്പനിയെ നിലവിൽ ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എന്തിനാണ് തടയുന്നതെന്ന് ട്രൈബ്യൂണൽ ചോദിച്ചു. കൂടാതെ, ഈ വിലക്കിന് ആധാരമായ വ്യക്തമായ കാരണം നൽകാനും സാറ്റ് സെബിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫണ്ട് സമാഹരണ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള 14 ദിവസത്തെ സമയപരിധി ഓഗസ്റ്റ് 12 മുതൽ കണക്കാക്കണമെന്നും നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ മതിയായ സമയം നൽകണമെന്നും സീ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
സെബി ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്കുകൾ
നേരത്തെ, രണ്ട് മാസത്തേക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സീയെ സെബി വിലക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ കമ്പനി മേധാവി പുനീത് ഗോയങ്കയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തെ വിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് കമ്പനിയുടെ 3,413 കോടിയുടെ മൂലധന സമാഹരണ പദ്ധതിയിൽ വലിയ അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സാറ്റിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവോടെ, നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ഫണ്ട് സമാഹരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിക്കും.
സമയപരിധി നീട്ടി നൽകി
ഓഗസ്റ്റ് 14 മുതൽ ആരംഭിച്ച സമയപരിധി സാറ്റ് ഒരു ആഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പിഴ തുക അടയ്ക്കാനും സീയോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഓഗസ്റ്റ് 15ന് അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്ന 15 ദിവസത്തെ കാലാവധി ഓഗസ്റ്റ് 12 മുതൽ കണക്കാക്കണമെന്ന സീയുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് ഈ ഇളവ്.
നിയമ വിദഗ്ധരുടെ പ്രതികരണം
സാറ്റിന്റെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാപ്സ്റ്റോൺ ലീഗൽ മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ ആശിഷ് കെ സിംഗ് വ്യക്തമാക്കിയത്, സെബിയുടെ ഉത്തരവും കമ്പനീസ് ആക്റ്റും രണ്ടു വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ്. സെബി ഉത്തരവിന്റെ സമയം അസ്വാഭാവികമായിരുന്നുവെന്ന് സാറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മാദാൻ ലോ ഓഫീസസ് മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ ജി.പി. മാദാൻ പറഞ്ഞത്: "മുന്നോട്ടുള്ള വഴി ഇപ്പോൾ തികച്ചും വ്യക്തമാണ്. മുൻഗണനാ അലോട്ട്മെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുമോ എന്നതും, ഹ്രസ്വകാല വിപണി ഉപകരണങ്ങൾ (short-term market instruments) ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് വിലക്കിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമോ എന്നതുമായിരുന്നു പ്രധാന സംശയങ്ങൾ. മുൻഗണനാ അലോട്ട്മെന്റുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നും ഓഗസ്റ്റ് 21 വരെയുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രക്രിയകൾ പൂർത്തിയാക്കാമെന്നും സാറ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡിവിഡന്റ് നൽകുന്നതിനും ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഈ തുക ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് കമ്പനിക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്." നിക്ഷേപകർക്കും ഓഹരി ഉടമകൾക്കും ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ടർമാർ കമ്പനിയിലേക്ക് ഫണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് സ്വാഗതാർഹമായ നീക്കമാണെന്നും ഈ വിധി പ്രതീക്ഷിച്ചതു തന്നെയാണെന്നും മുൻ സെബി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ദീപക് സഞ്ചേതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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