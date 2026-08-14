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  • /ZEEL Fund Raising: സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിന് ആശ്വാസം; 3,413 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് സമാഹരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുമതി, സെബിയുടെ ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ

ZEEL Fund Raising: സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിന് ആശ്വാസം; 3,413 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് സമാഹരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുമതി, സെബിയുടെ ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ

Securities Appellate Tribunal: സെബിയുടെ വിലക്ക് സാറ്റ് തടഞ്ഞതോടെ കമ്പനിയുടെ ഫണ്ട് സമാഹരണ പദ്ധതികൾക്ക് വഴിതുറന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 14, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:53 PM IST
ZEEL Fund Raising: സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിന് ആശ്വാസം; 3,413 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് സമാഹരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുമതി, സെബിയുടെ ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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ZEEL Fund Raising: സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിന് ആശ്വാസം; 3,413 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് സമാഹരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുമതി, സെബിയുടെ ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ
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