Zomato: കീശ കീറും..! 'ചാർജ്' കൂട്ടി സൊമാറ്റോ; ഓരോ ഓർഡറിനും കൊടുക്കണം 2.40 രൂപ...

ന്യൂഡൽഹി: പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫീസ് കൂട്ടി പ്രമുഖ ഭക്ഷണ വിതരണ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സൊമാറ്റോ. ഓരോ ഓർഡറിനും 2.40 രൂപ വീതമാണ് വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫീസ് 14.90 രൂപയായി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ജിഎസ്ടി ഇല്ലാതെ 12.50 രൂപയായിരുന്ന നേരത്തെ ഈടാക്കിയിരുന്നത്. രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും ഈ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ഇത്തരത്തിൽ സൊമാറ്റോ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
സ്വിഗ്ഗി നിലവിൽ ജിഎസ്ടി ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഓർഡറിന് 14.99 രൂപയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫീസായി ഈടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാജിക്പിൻ തൽക്കാലം നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ഒരു ഓർഡറിന് 14.20 രൂപയാണ് മാജിക്പിൻ ഈടാക്കുന്നത്.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വർധിക്കുകയാണ്. ഇത് മൂലം ഇന്ധനച്ചെലവ് കൂടിയേക്കും. വിതരണ ചെലവുകളെയും ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം.
