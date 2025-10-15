English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Zubeen Garg Death: സുബീൻ ഗാർഗിന്റെ മരണം: വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

Zubeen Garg Death: സുബീൻ ഗാർഗിന്റെ മരണം: വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

Zubeen Garg Death Latest Updates: മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധിപ്പേർ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 15, 2025, 08:48 AM IST
  • സമീസ് ഗായകൻ സുബീൻ ഗാർഗിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചത് വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
  • സുബീൻ ഗാർഗിന്റെ മരണം സിംഗപ്പൂരിൽ വച്ചാണ് നടന്നത്
  • അവിടെ നടത്തിയ പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ മുങ്ങിമരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു

  1. Zubeen Garg Death Probe: സുബീന്‍ ഗാര്‍ഗിന്റെ മരണത്തിൽ നിർണായക മൊഴി പുറത്ത്; മാനേജറും ഓര്‍ഗനൈസറും ചേര്‍ന്ന് വിഷം നല്‍കിയെന്ന് ബാന്‍ഡ്‌മേറ്റ്

Zubeen Garg Death: സുബീൻ ഗാർഗിന്റെ മരണം: വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

അസം: അസമീസ് ഗായകൻ സുബീൻ ഗാർഗിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചത് വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടല്ലെന്ന് ഗുവാഹത്തി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടത്തിയ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലും വ്യക്തമാക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്.

രാജസ്ഥാനിൽ ബസിന് തീ പിടിച്ച് 20 പേർ വെന്തുമരിച്ചു; ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

സുബീൻ ഗാർഗിന്റെ മരണം സിംഗപ്പൂരിൽ വച്ചാണ് നടന്നത്.  അവിടെ നടത്തിയ പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ മുങ്ങിമരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.  എങ്കിലും മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധിപ്പേർ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കേസിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘാടകൻ, ഗായകന്റെ മാനേജർ അടക്കം 7 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 

ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഡബിൾ സമ്മാനം; DA വർദ്ധനവ്, ബോണസ് ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും

സിങ്കപ്പൂരിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു സ്കൂബ ഡൈവിങ് അപകടത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 19 നാണ് സുബീൻ ഗാർഗ് മരിച്ചത്.  ശേഷം  അദ്ദേഹത്തെ സംസ്ഥാന ബഹുമതികളോടുകൂടി സംസ്കരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതകളില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടത്തിയതിന് ശേഷമായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തിയത്.

 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

