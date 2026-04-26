Snakebite Death Kannur: സംസ്ഥാനത്ത് പാമ്പ് കടി മരണങ്ങൾ കൂടുന്നു; കണ്ണൂരിൽ വയോധികയ്ക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ദാരുണാന്ത്യം

സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാമ്പ് കടി മരണങ്ങൾ വർധിച്ചുക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 26, 2026, 01:45 PM IST
കണ്ണൂർ: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരണം. കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് പട്ടുവം സ്വദേശിനി നഫീസ (70) ആണ് മരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച വീട്ടില്‍ വെച്ചാണ് നഫീസയ്ക്ക് പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റത്. തുടര്‍ന്ന് പരിയാരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്. നഫീസയെ കടിച്ചത് ശംഖുവരയനാണെന്നാണ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 5 ആയി.

കൊല്ലത്ത് 47കാരന് പാമ്പുകടിയേറ്റു. രാമൻകുളങ്ങര സ്വദേശി സുദേവനാണ് പാമ്പുകടിയേറ്റത്. ചുരുട്ട വിഭാഗത്തിലുള്ള പാമ്പാണ് കടിച്ചത്. സുദേവനെ നിരീക്ഷണത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്.

Also Read: Snakebite Death In Alappuzha: വീണ്ടും പാമ്പു കടിയേറ്റ് മരണം; ശുചിമുറിക്ക് മുന്നിൽ മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട് സ്വദേശി ഇന്ദിര മരിച്ചിരുന്നു. വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ശുചിമുറിക്ക് മുന്നിൽ വച്ചായിരുന്നു ഇന്ദിരയ്ക്ക് മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റത്. ഉടൻ തന്നെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ച് ആന്റിവെനം നൽകിയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 

അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് പാമ്പുകടി മരണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആന്റിവെനം ലഭ്യമായ ആശുപതികളുടെ ലിസ്റ്റും ആരോഗ്യവകുപ്പ് 108 ആംബുലൻസ് ടീമിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ മാത്രം 12ഓളം കേസുകൾ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

