/Kannur News: ആഘോഷത്തിന് ശേഷം മാറ്റിവെച്ച പടക്കമെടുത്ത് പൊട്ടിച്ചു; അഴീക്കോട് ഒൻപത് വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം, 3 കുട്ടികൾക്ക് പരിക്ക്

കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാറ്റിവെച്ച പടക്കങ്ങൾ കുട്ടികളെടുത്ത് പൊട്ടിച്ചപ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
കണ്ണൂർ: അഴീക്കോട് പടക്കം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഒൻപത് വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. പുന്നക്കപ്പാറ കുഞ്ഞികിഴക്കയിൽ വീട്ടിൽ അമാൻ ആണ് മരിച്ചത്. പുന്നക്കപ്പാറ കോൺഗ്രസ് ഓഫിസിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
വി.ഡി. സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിന്റെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ലഡു വിതരണം നടത്തുകയും പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ബാക്കി വന്ന പടക്കം ഒരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചുവച്ച ശേഷം പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ നിന്നും പിരിഞ്ഞുപോയി. ഈ സമയം അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ പടക്കം എടുത്ത് പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു.
തീ കൊളുത്തി എറിഞ്ഞ പടക്കത്തിൽ ഒന്ന് അമാന്റെ കഴുത്തിൽ വന്ന് വീഴുകയും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയുമായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ സാരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. 3 കുട്ടികൾക്ക് നിസ്സാര പരിക്കേറ്റു.
