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Air India Flight: സാങ്കേതിക തകരാറ്; കണ്ണൂർ-ജിദ്ദ എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാനത്തിന്‌ അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ്

കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ജിദ്ദയിലേക്ക് 180 ലധികം യാത്രക്കാരുമായി പറന്നുയർന്ന എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം പുറപ്പെട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരിച്ചിറക്കി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 16, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:37 PM IST
Air India Flight: സാങ്കേതിക തകരാറ്; കണ്ണൂർ-ജിദ്ദ എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാനത്തിന്‌ അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ്
Image Credit: Representational Image

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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സാങ്കേതിക തകരാറ്; കണ്ണൂർ-ജിദ്ദ എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാനത്തിന്‌ അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ്
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