കണ്ണൂർ: ജിദ്ദയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം തിരിച്ചിറക്കിയതായി റിപ്പോർട്ട്. സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്നാണ് തിരിച്ചിറക്കിയത്.
പറന്നുയർന്ന് ഏകദേശം രണ്ടു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ എഞ്ചിനിൽ തകരാർ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് വിമാനം തിരിച്ചിറക്കിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ 07:40 ന് 180 ലധികം യാത്രക്കാരുമായിട്ടാണ് വിമാനം കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ജിദ്ദയിലേക്ക് പറന്നുയർന്നത്. തുടർന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൈലറ്റുമാര് എഞ്ചിന് മുന്നറിയിപ്പ് ലൈറ്റ് കണ്ടതോടെ വിമാനം തിരിച്ചിറക്കാന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ആദ്യം വിമാനം മംഗളൂരുവില് ഇറക്കാന് നീക്കം നടത്തിയെങ്കിലും സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ കണ്ണൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിമാനം ആകാശത്ത് വട്ടമിട്ടു പറന്ന് ഇന്ധനം കുറച്ച ശേഷമാണ് തിരിച്ചിറക്കിയത്. വിമാനം സുരക്ഷിതമായി തിരച്ചിറക്കിയെന്നും യാത്രക്കാരൊക്കെ സുരക്ഷിതരാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, പരിശോധനയിൽ വിമാനത്തിന്റെ ഇന്ധന ഫില്ട്ടറില് തകരാറുകള് കണ്ടെത്തിതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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