കണ്ണൂർ: കണ്ണൂരിൽ പിടിയിലായ അർജുൻ ആയങ്കിയെക്കുറിച്ച് പൊലീസിന് നിർണായക സൂചന ലഭിച്ചത് ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറിൽ നിന്നാണെന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു. തളിപ്പറമ്പിലെ ലോഡ്ജിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആയങ്കി, താൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെയാണ് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് മാറിയത്.
തുടർന്ന് അവിടെയുള്ള ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ ഫോൺ വാങ്ങി സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് വാഹനം എത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ കയറിയാണ് കണ്ണൂരിലെ ഒരു അഭിഭാഷകയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ അർജുൻ എത്തിയത്. എന്നാൽ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ വിവരം ഉടൻതന്നെ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു.
സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അർജുൻ ആയങ്കിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ പൊലീസ്, പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെ അഭിഭാഷകയുടെ വീട്ടിലെത്തി ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനൊപ്പം ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പൊലീസിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിൽ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു.
താൻ പൊലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉന്നയിച്ചതെന്നും കസ്റ്റഡിയിലായ ശേഷം അർജുൻ ആയങ്കി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. കണ്ണൂരിലെത്തിയത് കീഴടങ്ങാനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അർജുൻ ആയങ്കി, കടലിൽ കാണാതായവരെ കണ്ടെത്തിയോ എന്ന് ചോദിച്ച് പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പത്രങ്ങൾ വായിച്ച് ക്യാമറയിൽ മുഖം മറയ്ക്കാതെയാണ് ഇയാൾ ഇരുന്നത്.
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