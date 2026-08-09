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Arjun Ayanki Arrest: 'കടലിൽ കാണാതായവരെ കിട്ടിയോ'; അറസ്റ്റിന് ശേഷവും പരിഹാസം, ആയങ്കിയെ കുടുക്കിയത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവ‍ർ?

Arjun Ayanki Arrest News: തളിപ്പറമ്പിലെ ലോഡ്ജിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആയങ്കി, താൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെയാണ് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് മാറിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 09, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:30 AM IST
Arjun Ayanki Arrest: 'കടലിൽ കാണാതായവരെ കിട്ടിയോ'; അറസ്റ്റിന് ശേഷവും പരിഹാസം, ആയങ്കിയെ കുടുക്കിയത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവ‍ർ?
Image Credit: Arjun Ayanki / Facebook

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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