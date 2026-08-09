/Arjun Ayanki: അർജുൻ ആയങ്കി അറസ്റ്റിൽ; പിടിയിലായത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന്

കണ്ണൂർ: നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായ അർജുൻ ആയങ്കിയെ രണ്ടു ദിവസത്തോളം നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ ഒരു അപാർട്മെന്റിൽ സുഹൃത്തിനൊപ്പം ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന ഇയാളെ ഉത്തരമേഖലാ ഡിഐജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണസംഘമാണ് പിടികൂടിയത്.
പൊലീസ് എത്തിയ സമയത്ത് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാഹസികമായി കീഴടക്കുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇയാളെ എറണാകുളത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് സൂചന. ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും തുടർനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുക.
കോതമംഗലം ഭാഗത്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കായി സംഘം ചേർന്നെന്ന സംശയത്തിൽ മുൻപ് അർജുനെയും കൂട്ടാളികളെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ഈ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ശേഷം, പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ കോതമംഗലം ഇൻസ്പെക്ടർക്കും ഊന്നുകൽ എസ്.എച്ച്.ഒയ്ക്കുമെതിരെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഭീഷണികളും അധിക്ഷേപങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു.
ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിട്ടും ഒളിത്താവളത്തിലിരുന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് തുടർന്നതാണ് ഇയാളെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കാൻ കാരണം. ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനിടയിലും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെയും വെല്ലുവിളിച്ച് ഇയാൾ വീഡിയോകളും സന്ദേശങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.
കരിപ്പൂർ സ്വർണ്ണക്കടത്ത്, സ്വർണം തട്ടിയെടുക്കൽ, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, വധശ്രമം, മോഷണം, ട്രെയിനിൽ വനിതാ ടി.ടി.ഇയോട് മോശമായി പെരുമാറിയ സംഭവം തുടങ്ങി നിരവധി ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിലവിൽ കേസുകളുണ്ട്.
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