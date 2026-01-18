Bird Flu: കണ്ണൂരിൽ പക്ഷിപ്പനി; കാക്കയിൽ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു, ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം

കണ്ണൂർ: ഇരിട്ടി എടക്കാനത്ത് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാക്കയിലാണ് രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത്. നിലവിൽ വളർത്തുപക്ഷികളിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പക്ഷികളെ കൊന്നൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. അതേസമയം മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ഇരിട്ടി നഗരസഭയിലും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എന്താണ് പക്ഷിപ്പനി?
പക്ഷികളില് കാണുന്ന സാംക്രമിക രോഗമാണ് പക്ഷിപ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഏവിയന് ഇന്ഫ്ളുവന്സ. ഒരു വൈറസ് രോഗമാണിത്. പക്ഷികളില് നിന്നും പക്ഷികളിലേയ്ക്ക് പകരുന്ന ഈ രോഗം മനുഷ്യരിലേയ്ക്ക് സാധാരണ ഗതിയില് പകരാറില്ല. എന്നാല് അപൂര്വമായി ചില ഘട്ടങ്ങളില് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരാന് കഴിയും വിധം പക്ഷിപ്പനിയുടെ വൈറസിന് രൂപഭേദം സംഭവിക്കാം. ആ വൈറസ്ബാധ ഗുരുതരമായ രോഗകാരണമാകാം.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ
കോഴി, താറാവ്, കാട, വാത്ത, ടര്ക്കി, അലങ്കാരപക്ഷികള് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പക്ഷികളേയും ഈ രോഗം ബാധിക്കാം. കേരളത്തില് ഈ രോഗം മനുഷ്യരെ ബാധിച്ചതായി ഇതുവരെ റിപ്പോര്ട്ടില്ല. എങ്കിലും രോഗബാധയേറ്റ പക്ഷികളുമായി അടുത്ത സമ്പര്ക്കം പുലര്ത്തുന്നവര്, പരിപാലിക്കുന്നവര്, വളര്ത്തു പക്ഷികളുമായി ഇടപ്പെടുന്ന കുട്ടികള്, വീട്ടമ്മമാര്, കശാപ്പുകാര്, വെറ്റിനറി ഡോക്ടര്മാര്, മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാര് എന്നിവര് രോഗബാധ ഏല്ക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികള് സ്വീകരിക്കണം.
പ്രതിരോധ മാര്ഗങ്ങള്
രോഗബാധയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന പക്ഷികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര് കൈയ്യുറ, മുഖാവരണം എന്നിവ ധരിക്കുകയും അതതു സമയങ്ങളില് കൈകള് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുകയും വേണം.
ഇറച്ചി, മുട്ട എന്നിവ നന്നായി വേവിച്ച് മാത്രം കഴിക്കുക.
രോഗലക്ഷണങ്ങള്
ശക്തമായ മേല് വേദന, പനി, ചുമ, ശ്വാസംമുട്ടൽ, ജലദോഷം കഫത്തില് രക്തം മുതലായവയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങള്. രോഗപ്പകര്ച്ചക്ക് സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യത്തിലുള്ളവര് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങള് കണ്ടാല് ഉടന് തന്നെ അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തേയോ ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകരേയോ അറിയിക്കുക.
