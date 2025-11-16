English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kannur City
  • BLO commits suicide: പയ്യന്നൂരിൽ ബിഎല്‍ഒ ജീവനൊടുക്കി: എസ്‌ഐആര്‍ സംബന്ധിച്ച സമ്മർദമാണ് ആത്മഹത്യാ കാരണമെന്ന് ആരോപണം

പയ്യന്നൂർ ഏറ്റുകുടുക്ക സ്വദേശി അനീഷ് ജോർജ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. എസ്ഐഐർ ജോലി സംബന്ധിച്ച സമ്മർദമാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത്. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 16, 2025, 02:26 PM IST
  • കുന്നരു യു പി സ്കൂളിലെ പ്യൂണാണ് അനീഷ്.
  • ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസറായ അനീഷ്, പലപ്പോഴും ജോലി സമ്മർദത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നതായി അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു.

കണ്ണൂർ: പയ്യന്നൂർ ഏറ്റുകുടുക്ക സ്വദേശി അനീഷ് ജോർജ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. എസ്ഐഐർ ജോലി സംബന്ധിച്ച സമ്മർദമാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത്. കുന്നരു യു പി സ്കൂളിലെ പ്യൂണാണ് അനീഷ്. ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസറായ അനീഷ്, പലപ്പോഴും ജോലി സമ്മർദത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നതായി അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. 

ജോലി തീർക്കാത്തതിൻ്റെയും, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സമ്മർദം ഉണ്ടായിരുന്നതായി അയൽക്കാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ജില്ലാ കളക്ടറോട് റിപ്പോർട്ട തേടി. ജോലി സമ്മർദത്തെ സംബന്ധിച്ച പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേരളത്തിലെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡോ.രത്തൻ കേൽക്കർ അറിയിച്ചു. 

