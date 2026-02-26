Congress Office Set on Fire in Thalassery: തലശ്ശേരിയിൽ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിന് തീയിട്ടു; ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ

കണ്ണൂർ: തലശ്ശേരിയിൽ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിന് തീയിട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. തീയിട്ടത് സിപിഎം പ്രവർത്തകരാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത്.
കോടിയേരി കല്ലിൽത്താഴത്തെ കോൺഗ്രസ് പാറാൽ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫീസിനാണ് തീയിട്ടത്. അഗ്നിരക്ഷാ സേനയെത്തിയാണ് തീയണച്ചത്. സംഭവം നടന്നത് ബുധനാഴ്ച അർധ രാത്രിയോടെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെഎസ്യു പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്ജിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലേ കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർ വീണ ജോർജിനെ ആക്രമിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി സിപിഎമ്മും എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരും കണ്ണൂരിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഡിസിസി ഓഫീസിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടാകുകയും അതിൽ അഞ്ചുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയൂം ചെയ്തിരുന്നു. ഇവർ കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു.
