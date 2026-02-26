English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kannur City
  • Congress Office Set on Fire in Thalassery: തലശ്ശേരിയിൽ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിന് തീയിട്ടു; ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ

ഡിസിസി ഓഫീസിന് നേരെ ഉണ്ടായ കല്ലേറിൽ അഞ്ചു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇവർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 26, 2026, 08:31 AM IST
  • തലശ്ശേരിയിൽ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിന് തീയിട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്
  • തീയിട്ടത് സിപിഎം പ്രവർത്തകരാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത്

കണ്ണൂർ: തലശ്ശേരിയിൽ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിന് തീയിട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്.  തീയിട്ടത് സിപിഎം പ്രവർത്തകരാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത്. 

Also Read: മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിന് ക്ഷതം; വധശ്രമത്തിന് കേസ്, 5 പേർ അറസ്റ്റിൽ, സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രതിഷേധവുമായി സിപിഎം

കോടിയേരി കല്ലിൽത്താഴത്തെ കോൺഗ്രസ് പാറാൽ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫീസിനാണ് തീയിട്ടത്. അഗ്നിരക്ഷാ സേനയെത്തിയാണ് തീയണച്ചത്. സംഭവം നടന്നത് ബുധനാഴ്ച അർധ രാത്രിയോടെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്ജിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലേ കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകർ വീണ ജോർജിനെ ആക്രമിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി സിപിഎമ്മും എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരും കണ്ണൂരിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. 

Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും നിറയും

എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഡിസിസി ഓഫീസിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടാകുകയും അതിൽ അഞ്ചുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയൂം ചെയ്തിരുന്നു. ഇവർ കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

