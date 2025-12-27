VK Nishad: പോലീസിന് നേരെ ബോംബെറിഞ്ഞ കേസിൽ 20 വർഷം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പയ്യന്നൂരിലെ സിപിഐഎം നേതാവിന് പരോൾ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
2012 ആഗസ്റ്റ് 1 ന് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സംഘം സഞ്ചരിച്ച ജീപ്പിനു നേരെ ബോംബെറിഞ്ഞ കേസിൽ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് നിഷാദിനെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 27, 2025, 10:16 AM IST
  • കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു നിഷാദിനെ 20 വര്‍ഷത്തേക്ക് ശിക്ഷിച്ചത്

കണ്ണൂർ: പോലീസിന് നേരെ ബോംബെറിഞ്ഞ കേസിൽ 20 വർഷം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പയ്യന്നൂരിലെ സിപിഐഎം നേതാവിന് പരോൾ.  കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു നിഷാദിനെ 20 വര്‍ഷത്തേക്ക് ശിക്ഷിച്ചത്. 

Also Read: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കൊപ്പമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ AI ഫോട്ടോ; എൻ സുബ്രഹ്‌മണ്യൻ കസ്റ്റഡിയിൽ

കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പയ്യന്നൂര്‍ നഗരസഭയിലെ കൗണ്‍സിലറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ജയിലിലായതിനാല്‍ നിഷാദ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടില്ല.  പരോൾ ആറ് ദിവസത്തേക്കാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിഷാദിന്റെ പിതാവിന് സുഖമില്ലാത്തതിനാല്‍ പരോള്‍ അനുവദിച്ചെന്നാണ് ജയില്‍ അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.

നിഷാദ് വിജയിച്ചത് പയ്യന്നൂര്‍ നഗരസഭയിലെ 46ാം വാര്‍ഡ് മൊട്ടമ്മലില്‍ നിന്നാണ്. നേരത്തെ കാറമേല്‍ വെസ്റ്റില്‍ നിന്നുള്ള കൗണ്‍സിലറായിരുന്നു നിഷാദ്. കേസില്‍ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി 20 വര്‍ഷം കഠിനതടവും 2.5 ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിഷാദിന് പുറമെ ടിസിവി നന്ദകുമാറും കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നു. ഇരുവരും പത്ത് വര്‍ഷം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചാല്‍ മതി. വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് തളിപ്പറമ്പ് സെഷന്‍സ് കോടതിയാണ്. 2012 ആഗസ്റ്റ് 1 ന് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സംഘം സഞ്ചരിച്ച ജീപ്പിനു നേരെ ബോംബെറിഞ്ഞ കേസിൽ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് നിഷാദിനെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്.

Also Read: 30 വർഷത്തിനുശേഷം ശനി-ബുധ സംയോഗത്താൽ ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ കലവറ!

വി കെ നിഷാദ് നിലവില്‍ 16 കേസുകളില്‍ പ്രതിയാണ്. 2009 മുതല്‍ 2006 വരെ പയ്യന്നൂര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലാണ് ഇത്രയും കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. പോലീസിനുനേരേ ബോംബെറിഞ്ഞതിനുപുറമേ കൊലപാതകം, സംഘംചേര്‍ന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തല്‍, മര്‍ദിക്കല്‍, പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ കേസുകളാണ് നിഷാദിന്റെ പേരിലുള്ളത്.

