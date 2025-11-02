English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kannur City
  • Drowning Death: കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം തിരയിൽപ്പെട്ടു; മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു, സംഭവം കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്ത്

Drowning Death: കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം തിരയിൽപ്പെട്ടു; മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു, സംഭവം കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്ത്

Drowning Death Kannur: എട്ട് പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പയ്യാമ്പലത്തെ ബീച്ചിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 2, 2025, 02:21 PM IST
  • മൂന്ന് പേരാണ് തിരയിൽപ്പെട്ടത്
  • ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല

Drowning Death: കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം തിരയിൽപ്പെട്ടു; മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു, സംഭവം കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്ത്

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ മൂന്ന് പേർ തിരയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കർണാടക സ്വദേശികളായ എട്ട് പേർ അടങ്ങുന്ന സംഘം പയ്യാമ്പലത്തെ റിസോർട്ടിൽ താമസിച്ചുവരികയായിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

ബെം​ഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരാണെന്നാണ് വിവരം. എട്ടം​ഗ സംഘം രാവിലെ കടലിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ മൂന്ന് പേർ തിരയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാരും മറ്റുള്ളവരും ചേർന്ന് ഇവരെ കരയ്ക്കെത്തിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

സാധാരാണയായി ആരും കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങാത്ത ഭാ​ഗത്താണ് ഇവർ കടലിൽ ഇറങ്ങിയതെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്. അപകടസാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നവരെ വിലക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പലരും ഇത് മുഖവിലക്കെടുക്കാറില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

