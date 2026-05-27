സിഎംആർഎൽ മാസപ്പടി കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് അന്വേഷണം തുടരാമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തികള ഇടപാട് കേസിൽ മുൻമുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടിൽ അടക്കം 12 ഇടങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്.
ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തുന്നത് പിണറായി വിജയന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെയും കണ്ണൂരിലേയും വീട്ടിലും കൊച്ചിയിലെ സിഎംആര്എല് ഓഫീസിലും വീണാ വിജയന്റെ ബെംഗളൂരുവിലെ ഓഫീസിലും മുൻ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ കോഴിക്കോട് കോട്ടുളിയിലെ വീട്ടിലും സിഎംആർഎൽ എം ഡി ശശിധരൻ കർത്തയുടെ വീട്ടിലും അടക്കം പന്ത്രണ്ടിടങ്ങളിലാണ്.
ഇന്നലെ കേസിൽ തുടരന്വേഷണം ഇഡിയ്ക്ക് തുടരാം എന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി. കേസിൽ അന്വേഷണം തടയണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കരിമണൽ കമ്പനി എംഡി ശശിധരൻ കർത്ത, കമ്പനിയുടെ ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ കെ എസ് സുരേഷ് കുമാർ, ജീവനക്കാരായ ചന്ദ്രശേഖരൻ, അഞ്ജു റേച്ചൽ അടക്കമുള്ളവർ നൽകിയ ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല മേൽകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരാഴ്ച സാവകാശം വേണമെന്ന കമ്പനിയുടെ ആവശ്യവും കോടതി തള്ളി.
പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് കമ്പനിയ്ക്ക് ചെയ്യാത്ത സേവനത്തിന് ലക്ഷങ്ങൾ നൽകിയെന്ന എസ്എഫ്ഐഒ കണ്ടെത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. കേസിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സമൻസ് നൽകുകയും റെയ്ഡ് നടത്തുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ പേരിൽ പീഡിപ്പിക്കുന്നന്നെന്നും കമ്പനിയ്ക്കെതിരെ ഇഡി അന്വേഷണത്തിനുള്ള തെളിവുകളില്ലെന്നും ചൂണ്ടികാട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് പിണറായി വിജയന്റെ മകള് വീണ തൈക്കണ്ടിയിലിന്റെ കമ്പനിക്ക് മാസപ്പടി നല്കിയെന്ന കേസിലാണ്. സിഎംആര്എലില് നിന്ന് എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷന്സ് സേവനം നല്കാതെ ഒരു കോടി 72 ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയെന്ന കേസാണ് ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് നിരോധന നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില് വരുമെന്നാണ് ഇഡി പറയുന്നത്.
