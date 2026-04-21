കണ്ണൂർ: പയ്യന്നൂരിൽ വീടിനു നേരെ സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്. രാമൻകുളത്തിന് സമീപമുള്ള വിവി കമലാക്ഷിയമ്മയുടെ വീടിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ്.
രാത്രി 10:50 ഓടെ വീട്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞ സ്ഫോടക വസ്തു വീടിന് മുന്നിലുള്ള പരസ്യ ബോർഡിൽ തട്ടി പൊട്ടിയതിനാൽ വലിയ അപകടം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. വീടിനോ വാഹനങ്ങൾക്കോ കെട്ടുപാടുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. സംഭവം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു.
കമലാക്ഷിയുടെ മകന്റെ ഭാര്യ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേഷാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റ ബൂത്ത് ഏജന്റായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആ സമയത്ത് ചില ഭീഷണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
മദ്യലഹരിയിൽ ജ്യേഷ്ഠനെ കുത്തിക്കൊന്ന് അനുജൻ പിടിയിൽ; സംഭവം തൊടുപുഴയിൽ
മദ്യലഹരിയിൽ ജ്യേഷ്ഠനെ കുത്തിക്കൊന്ന് അനുജൻ. മരിച്ചത് ഇടുക്കി പെരിങ്ങാശേരി സദേശി രാജുവാണ്. ഇയാൾക്ക് 53 വയസായിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ അനുജൻ ബിജുവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ്. ആദ്യപിച്ചെത്തിയ ബിജു ജ്യേഷ്ഠനായ രാജുവിനെ കുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസ് രാജുവിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും വഴിമധ്യേ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രതി ബിജു മനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ആളാണെന്നും അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ വെണ്ണിയാനിയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ബിജു വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും നാട്ടുകാർ ഇവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നെത്തിയ പോലീസാണ് ഇയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തി പിടിച്ചു വാങ്ങിയത്. ശേഷം ഇയാളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു വിട്ടിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശേഷം വൈകുന്നേരം ടൗണിലേക്ക് വന്ന രാജുവിനെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞുവെച്ച ശേഷമാണ് ബിജു കത്തികൊണ്ട് കുത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.