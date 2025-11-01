English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kannur City
  • Ganja Seized in Payyannur: പയ്യന്നൂരിൽ മൂന്ന് കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി; അഞ്ച് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ

Ganja Seized in Payyannur: പയ്യന്നൂരിൽ മൂന്ന് കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി; അഞ്ച് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ

മൂന്ന് കിലോ കഞ്ചാവ് സംഘം സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 1, 2025, 01:03 PM IST
  • പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും വാഹനം നിർത്താതെ പോയ ഇവരെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.
  • ഡാൻസാഫിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പയ്യന്നൂർ എസ് ഐ യദുകൃഷ്ണനും സംഘവുമാണ് കഞ്ചാവുമായി പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

  1. Gold Smuggling Case: കരിപ്പൂരിൽ അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു കോടിയുടെ സ്വർണം; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

Ganja Seized in Payyannur: പയ്യന്നൂരിൽ മൂന്ന് കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി; അഞ്ച് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ

കണ്ണൂർ: പയ്യന്നൂരിൽ കഞ്ചാവുമായി അഞ്ച് പേർ പിടിയിൽ. പരിയാരം സ്വദേശികളായ സരിൻ വർഗീസ്, സബിൻ വർഗീസ്, കാർലോസ്, അശ്വിൻ, അഭിജിത്ത് എന്നിവരാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്. മൂന്ന് കിലോ കഞ്ചാവാണ് ഇവരിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത്. മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് വന്ന ട്രാവലറിൽ നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്. 

പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും വാഹനം നിർത്താതെ പോയ ഇവരെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഡാൻസാഫിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പയ്യന്നൂർ എസ് ഐ യദുകൃഷ്ണനും സംഘവുമാണ് കഞ്ചാവുമായി പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

Ganja Seized: കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കോതമംഗലം എക്സൈസിന്റെ പിടിയിൽ

എറണാകുളം: കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കോതമംഗലം എക്സൈസിന്റെ പിടിയിൽ. കോതമംഗലം എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സിജോ വർഗീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്.  

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോതമംഗലം താലൂക്കിൽപ്പെടുന്ന ഇരമല്ലൂർ വില്ലേജിലെ ഇരുമലപ്പടി, നെല്ലിക്കുഴി ഭാഗത്ത്‌ വച്ചാണ് 2 അതിഥി തൊഴിലാളികളെ 2 കിലോയോളം കഞ്ചാവുമായി എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അസം സ്വദേശികളായ ഫൈജുല്‍ ഇസ്ലാം ,ഉബൈദുല്‍ ഹുസൈന്‍ എന്നിവരെയാണ് എക്സൈസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 

ഇവർക്കെതിരെ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നാളുകളായി നെല്ലിക്കുഴി ഇരുമലപ്പടി മേഖലയിൽ മയക്കുമരുന്ന് വിതരണ സംഘങ്ങൾ വേരുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന വിവരം കോതമംഗലം എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ സിജോ വർഗീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. 

Ganja seizedKannurCrime newsകഞ്ചാവ് പിടികൂടികണ്ണൂർ

