Kannur Suicide: കണ്ണൂരിൽ ഒരു വീട്ടിലെ നാലുപേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

കണ്ണൂർ: പയ്യന്നൂരിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നാലു പേര് മരിച്ച നിലയിൽ. രാമന്തളി വടക്കുമ്പാട് കെ ടി കലാധരൻ, അമ്മ ഉഷ, കലാധരൻ്റെ മക്കൾ ഹിമ, കണ്ണൻ എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കലാധരനും ഉഷയും തൂങ്ങിയ നിലയിലും കുട്ടികൾ താഴെ കിടക്കുന്ന നിലയിലുമാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇവരെ മരിച്ച നിലയിൽ ഇന്നലെ രാത്രി 8 മണിയോടെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരെ നാലു പേരെയും കാണാനില്ല എന്നുകാണിച്ച് കലാധരന്റെ അച്ഛൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവരെ വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മുതിർന്നവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം. ആത്മഹത്യയ്ക്കുള്ള കാരണംവ്യക്തമല്ല.
