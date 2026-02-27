Health Minister Veena George: ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ആശുപത്രി വിട്ടു

കണ്ണൂർ: കെഎസ്യു പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ്ജ് ചെയ്തു. മന്ത്രിയുടെ തുടർ ചികിത്സ ഇനി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടക്കും.
Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും ഗ്രീൻ അലർട്ട്; ഇടിമിന്നൽ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്
ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെയാണ് മന്ത്രിയെ ഡിസ്ചാർജ്ജ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ റോഡ് മാർഗം മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി ചേർന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പട്ടതായി വിലയിരുത്തുകയും തുടർന്ന് മന്ത്രി ഡിസ്ചാർജ്ജ് ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു.
വീണാ ജോർജിനെ ഈ മാസം 25 നായിരുന്നു പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. വൈകുന്നേരം മൂന്നര മണിയോടെയായിരുന്നു മന്ത്രിക്ക് പരിക്കേറ്റത്. കെഎസ്യു പ്രവർത്തകരുടെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിനും കൈക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു.
Also Read: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർ ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുക
ഇതിനിടയിൽ മന്ത്രിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നും അനുമതി തേടും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മന്ത്രിയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമായിരുന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്തെത്തി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം ആർപിഎഫിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.