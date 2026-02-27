English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kannur City
  • Health Minister Veena George: ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ആശുപത്രി വിട്ടു

Health Minister Veena George: ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ആശുപത്രി വിട്ടു

Veena George Health Updates: കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വീണാ ജോർജിന് കഴുത്തിനും കൈക്കും പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ തേടേണ്ടിവന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 27, 2026, 09:17 AM IST
  • ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ്ജ് ചെയ്തു
  • മന്ത്രിയുടെ തുടർ ചികിത്സ ഇനി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടക്കും

Health Minister Veena George: ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ആശുപത്രി വിട്ടു

കണ്ണൂർ: കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ്ജ് ചെയ്തു. മന്ത്രിയുടെ തുടർ ചികിത്സ ഇനി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടക്കും.

ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെയാണ് മന്ത്രിയെ ഡിസ്ചാർജ്ജ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ റോഡ് മാർഗം മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി ചേർന്ന ഡോക്‌ടർമാരുടെ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പട്ടതായി വിലയിരുത്തുകയും തുടർന്ന് മന്ത്രി ഡിസ്ചാർജ്ജ് ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു.

വീണാ ജോർജിനെ ഈ മാസം 25 നായിരുന്നു പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. വൈകുന്നേരം മൂന്നര മണിയോടെയായിരുന്നു മന്ത്രിക്ക് പരിക്കേറ്റത്. കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകരുടെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിനും കൈക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. 

ഇതിനിടയിൽ മന്ത്രിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നും അനുമതി തേടും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മന്ത്രിയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമായിരുന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു.  തുടർന്ന് സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്തെത്തി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം ആർപിഎഫിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Veena GeorgeHealth ministerKSU protestVeena George Injury

