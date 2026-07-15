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Kannur Murder Case: കണ്ണൂരിൽ അതിഥി തൊഴിലാളിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു; സഹോദരി ഭർത്താവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

Kannur Murder Case Updates: ഫിലിപ്പും രമേശനും കണ്ണൂരിൽ എത്തിയത് കെട്ടിട നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 15, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:34 AM IST
Kannur Murder Case: കണ്ണൂരിൽ അതിഥി തൊഴിലാളിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു; സഹോദരി ഭർത്താവ് കസ്റ്റഡിയിൽ
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Kannur Murder Case: കണ്ണൂരിൽ അതിഥി തൊഴിലാളിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു; സഹോദരി ഭർത്താവ് കസ്റ്റഡിയിൽ
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