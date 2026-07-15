/Kannur Murder Case: കണ്ണൂരിൽ അതിഥി തൊഴിലാളിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു; സഹോദരി ഭർത്താവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

കണ്ണൂർ: അതിഥി തൊഴിലാളിയെ കുളിമുറിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടന്നത് കണ്ണൂർ കുടിയാന്മലയിലാണ്.
കൊല്ലപ്പെട്ടത് അസം സ്വദേശി ഫിലിപ്പാണ്. ഇയാളുടെ മരണത്തിൽ സഹോദരി ഭർത്താവ് രമേശനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രമേശിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്. അസം സ്വദേശി ഫിലിപ്പും സഹോദരി ഭർത്താവ് രമേശൻ അടക്കമുള്ളവർ കണ്ണൂരിൽ എത്തിയത് കെട്ടിട നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഇരുവരും തമ്മിൽ നേരത്തെ തന്നെ കുടുബപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടാകുകയും ഫിലിപ്പിനെ രമേശൻ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശേഷം രമേശ് ഫിലിപ്പിന്റെ മൃതദേഹം കുളിമുറിയിൽ ഒളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫിലിപ്പിന്റെ മൃതദേഹം കഴുത്തറുത്ത നിലയിൽ കുളിമുറിയിൽ കണ്ടെത്തിയ മറ്റ് അതിഥി തോഴിലാളികളാണ് വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്. ഉടൻ സ്ഥലത്ത് എത്തിയ പോലീസ് രമേശിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും തുടർന്ന് ഇയാൾ കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധവും പോലീസ് കണ്ടെത്തി. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്.
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