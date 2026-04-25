Kannur Murder Case: അമ്മയെ കഴുത്തറുത്തു കൊന്ന ശേഷം മകൻ കീഴടങ്ങി; സംഭവം കണ്ണൂരിൽ

കണ്ണൂർ: അമ്മയെ കഴുത്തറുത്തു കൊന്ന ശേഷം മകൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങിയാതായി റിപ്പോർട്ട്. മഠത്തിപ്പറമ്പിൽ തങ്കച്ചന്റെ ഭാര്യ ഗീതാമ്മയെയാണ് മകനായ ക്രിസ്റ്റി കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നത്.
കൊല്ലപ്പെട്ട ഗീതാമ്മ മഹിളാ മോർച്ച ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗമാണ്. സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി പത്തരയോടെയാണ്. ഗീതമ്മയും മകൻ ക്രിസ്റ്റിയുമായുള്ള വാക്കുതർക്കമാണ് കൊലപാതത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ബെംഗളൂരുവിൽ ബിസിഎയ്ക്ക് പഠിക്കുകയായിരുന്ന ക്രിസ്റ്റി പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചു നാട്ടിലേക്കു വന്നതായിരുന്നു. ക്രിസ്റ്റി ലഹരി മരുന്നിന് അടിമയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ തങ്കച്ചൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ക്രിസ്റ്റി സമീപവാസിയെ വിളിച്ചുവരുത്തി അയാളുടെ സ്കൂട്ടറിൽ കേളകം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിവരം അറിഞ്ഞ പോലീസെത്തിയാണ് ഗീതാമ്മയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ക്രിസ്റ്റിയെ കൂടതെ ഒരു മകൾ കൂടിയുണ്ട് ഗീതമ്മയ്ക്ക്. നിലവിൽ ഗീതാമ്മയുടെ മൃതദേഹം പേരാവൂർ താലൂക്കാശുപത്രിയിലാണ്. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത പേരാവൂർ ഡിവെഎസ്പി ചന്ദ്രമോഹൻ, കേളകം എസ്എച്ച്ഒ ഇതിഹാസ് താഹ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
