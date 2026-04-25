English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kannur City
  • Kannur Murder Case: അമ്മയെ കഴുത്തറുത്തു കൊന്ന ശേഷം മകൻ കീഴടങ്ങി; സംഭവം കണ്ണൂരിൽ

Shocking Murder Case In Kannr: കൊല്ലപ്പെട്ട ഗീതമ്മ കേളകത്തും താന്നിക്കുന്നിലും ബ്യൂട്ടി പാർലറും ടെയ്‌ലറിങ് ഷോപ്പും നടത്തി വരികയായിരുന്നു.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 25, 2026, 07:16 AM IST
  • അമ്മയെ കഴുത്തറുത്തു കൊന്ന ശേഷം മകൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങി
  • മഠത്തിപ്പറമ്പിൽ തങ്കച്ചന്റെ ഭാര്യ ഗീതാമ്മയെയാണ് മകനായ ക്രിസ്റ്റി കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നത്
  • കൊല്ലപ്പെട്ട ഗീതാമ്മ മഹിളാ മോർച്ച ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗമാണ്

കണ്ണൂർ: അമ്മയെ കഴുത്തറുത്തു കൊന്ന ശേഷം മകൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങിയാതായി റിപ്പോർട്ട്. മഠത്തിപ്പറമ്പിൽ തങ്കച്ചന്റെ ഭാര്യ ഗീതാമ്മയെയാണ് മകനായ ക്രിസ്റ്റി കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

കൊല്ലപ്പെട്ട ഗീതാമ്മ മഹിളാ മോർച്ച ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗമാണ്.  സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി പത്തരയോടെയാണ്. ഗീതമ്മയും മകൻ ക്രിസ്റ്റിയുമായുള്ള വാക്കുതർക്കമാണ് കൊലപാതത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ബെംഗളൂരുവിൽ ബിസിഎയ്ക്ക് പഠിക്കുകയായിരുന്ന ക്രിസ്റ്റി പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചു നാട്ടിലേക്കു വന്നതായിരുന്നു. ക്രിസ്റ്റി ലഹരി മരുന്നിന് അടിമയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ തങ്കച്ചൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ക്രിസ്റ്റി സമീപവാസിയെ വിളിച്ചുവരുത്തി അയാളുടെ സ്‌കൂട്ടറിൽ കേളകം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  വിവരം അറിഞ്ഞ പോലീസെത്തിയാണ് ഗീതാമ്മയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ക്രിസ്റ്റിയെ കൂടതെ ഒരു മകൾ കൂടിയുണ്ട് ഗീതമ്മയ്ക്ക്.  നിലവിൽ ഗീതാമ്മയുടെ മൃതദേഹം പേരാവൂർ താലൂക്കാശുപത്രിയിലാണ്. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത പേരാവൂർ ഡിവെഎസ്പി ചന്ദ്രമോഹൻ, കേളകം എസ്എച്ച്ഒ ഇതിഹാസ് താഹ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

MurderCrime newsKannurKnnur Murder CaseBrutal Mjurder

Trending News