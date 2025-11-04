English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kannur City
  • Kannur Newborn Death: 'വീണതല്ല, എറിഞ്ഞതാണ്'; കണ്ണൂരിൽ രണ്ടുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ച സംഭവം കൊലപാതകം

Kannur Newborn Death: 'വീണതല്ല, എറിഞ്ഞതാണ്'; കണ്ണൂരിൽ രണ്ടുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ച സംഭവം കൊലപാതകം

ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് രണ്ട് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 4, 2025, 03:01 PM IST
  • കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞതാണെന്ന് അമ്മ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
  • തളിപ്പറമ്പ് ഡി.വൈ.എസ്.പി കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്.

Read Also

  1. RPF Official: പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉറങ്ങിയത് ചോദ്യം ചെയ്തു; റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ ആര്‍പിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നേരെ ആക്രമണം

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; സ്വ‍ർണവിലയിൽ കുറവ്! കുറഞ്ഞത് ഇത്ര, വില അറിയാം
7
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; സ്വ‍ർണവിലയിൽ കുറവ്! കുറഞ്ഞത് ഇത്ര, വില അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
Kerala Lottery Result 03 November 2025: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result 03 November 2025: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Lottery Result 04 November 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result 04 November 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kannur Newborn Death: 'വീണതല്ല, എറിഞ്ഞതാണ്'; കണ്ണൂരിൽ രണ്ടുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ച സംഭവം കൊലപാതകം

കണ്ണൂർ: തളിപ്പറമ്പ് കുറുമാത്തൂരിൽ കുഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ച സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് തെളിഞ്ഞു. കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞതാണെന്ന് അമ്മ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തളിപ്പറമ്പ് ഡി.വൈ.എസ്.പി കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

രണ്ട് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞാണ് ഇന്നലെ കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചത്.  തളിപ്പറമ്പ് കുറുമാത്തൂർ പൊക്കുണ്ട് ഡെയറി പള്ളിക്ക് സമീപം ഹിലാൽ മൻസിലിൽ ജാബിർ – മുബഷിറ ദമ്പതികളുടെ മകൻ അലൻ ആണ് മരിച്ചത്. കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ കിണറ്റിൽ വീണതെന്നായിരുന്നു അമ്മ ആദ്യം മൊഴി നൽകിയിരുന്നത്. ഇന്നലെ രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്.

Also Read: Kavitha Murder: യുവതിയെ തീ കൊളുത്തി കൊന്ന കേസിൽ പ്രതി കുറ്റക്കാരൻ; ശിക്ഷാവിധി വ്യാഴാഴ്ച

അമ്മയുടെ നിലവിളി കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവ‍ർത്തനം നടത്തിയത്. 24 കോൽ താഴ്ചയുള്ള കിണറ്റിലാണ് കുട്ടി വീണത്. കുറുമാത്തൂർ കടവിനടുത്തുള്ള പിപി നാസർ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങിയാണ് കുട്ടിയെ പുറത്തെത്തിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഇരുമ്പിന്റെ ​ഗ്രില്ലും ആൾമറയും ഉള്ള കിണറാണിത്. കിണർ വലയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വീടിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാവുന്ന ശൈലിയിലുള്ള കിണറാണ്. ഇതിലൂടെ കുട്ടി കിണറിലേക്ക് വീണുവെന്നാണ് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

kannur newsNewborn Deathchild deathകണ്ണൂർനവജാതശിശുവിന്റെ മരണം

Trending News