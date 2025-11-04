Kannur Newborn Death: 'വീണതല്ല, എറിഞ്ഞതാണ്'; കണ്ണൂരിൽ രണ്ടുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ച സംഭവം കൊലപാതകം

കണ്ണൂർ: തളിപ്പറമ്പ് കുറുമാത്തൂരിൽ കുഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ച സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് തെളിഞ്ഞു. കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞതാണെന്ന് അമ്മ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തളിപ്പറമ്പ് ഡി.വൈ.എസ്.പി കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്.
രണ്ട് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞാണ് ഇന്നലെ കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചത്. തളിപ്പറമ്പ് കുറുമാത്തൂർ പൊക്കുണ്ട് ഡെയറി പള്ളിക്ക് സമീപം ഹിലാൽ മൻസിലിൽ ജാബിർ – മുബഷിറ ദമ്പതികളുടെ മകൻ അലൻ ആണ് മരിച്ചത്. കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ കിണറ്റിൽ വീണതെന്നായിരുന്നു അമ്മ ആദ്യം മൊഴി നൽകിയിരുന്നത്. ഇന്നലെ രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്.
അമ്മയുടെ നിലവിളി കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. 24 കോൽ താഴ്ചയുള്ള കിണറ്റിലാണ് കുട്ടി വീണത്. കുറുമാത്തൂർ കടവിനടുത്തുള്ള പിപി നാസർ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങിയാണ് കുട്ടിയെ പുറത്തെത്തിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഇരുമ്പിന്റെ ഗ്രില്ലും ആൾമറയും ഉള്ള കിണറാണിത്. കിണർ വലയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വീടിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാവുന്ന ശൈലിയിലുള്ള കിണറാണ്. ഇതിലൂടെ കുട്ടി കിണറിലേക്ക് വീണുവെന്നാണ് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞിരുന്നത്.
