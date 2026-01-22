English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kannur City
  • Kannur Thayyil Child Murder Case: കണ്ണൂരിൽ കു‍ഞ്ഞിനെ എറിഞ്ഞ് കൊന്ന കേസ്; പ്രതി ശരണ്യക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും

Kannur Thayyil Child Murder Case: കണ്ണൂരിൽ കു‍ഞ്ഞിനെ എറിഞ്ഞ് കൊന്ന കേസ്; പ്രതി ശരണ്യക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും

ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ശരണ്യക്ക് പിഴ വിധിച്ചത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 22, 2026, 11:33 AM IST
  • ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു.
  • തളിപ്പറമ്പ് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

Kannur Thayyil Child Murder Case: കണ്ണൂരിൽ കു‍ഞ്ഞിനെ എറിഞ്ഞ് കൊന്ന കേസ്; പ്രതി ശരണ്യക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും

കണ്ണൂർ: തയ്യിലിൽ ഒന്നരവയസുകാരനെ കടലിലെറിഞ്ഞു കൊന്ന കേസിൽ അമ്മ ശരണ്യക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ. ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. തളിപ്പറമ്പ് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് ശരണ്യ. ജനുവരി 19നാണ് കേസിൽ ശരണ്യ കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചത്. കൊലപാതക കുറ്റം തെളിഞ്ഞതായി കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ശരണ്യയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ അംശം കേസിൽ നിർണായക തെളിവായി. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം രണ്ടാം പ്രതിയും ശരണ്യയുടെ കാമുകനുമായിരുന്ന നിധിനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു. ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നിധിനെ വെറുതെ വിട്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കാമുകനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ നിധിൻ കൊലപാതകത്തിന് നിർബന്ധിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 

Also Read: Thiruvananthapuram News: '25 ദിവസം കൂടെ താമസിച്ച് അവൻ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചു'; തിരുവനന്തപുരത്ത് അമ്മയും മകളും ജീവനൊടുക്കിയത് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന്

പ്രോസിക്യൂഷനെയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും കോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു. തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും കേസ് നടത്തിപ്പിൽ പ്രോസിക്യൂഷന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്നുമാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. 

2020 ഫെബ്രുവരി 17-നാണ് കേരളത്തെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവം നടന്നത്. തയ്യിൽ കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ കടൽഭിത്തിയിലെ കല്ലിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കാമുകനോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു.

