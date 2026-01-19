English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kannur City
  • Kannur Thayyil Child Murder Case Verdict: കുഞ്ഞിനെ കടൽഭിത്തിയിൽ എറിഞ്ഞു കൊന്ന കേസ്: ശരണ്യ കുറ്റക്കാരി; കാമുകനെ വെറുതെ വിട്ടു

Kannur Thayyil Child Murder Case Verdict: കുഞ്ഞിനെ കടൽഭിത്തിയിൽ എറിഞ്ഞു കൊന്ന കേസ്: ശരണ്യ കുറ്റക്കാരി; കാമുകനെ വെറുതെ വിട്ടു

തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും കേസ് നടത്തിപ്പിൽ പ്രോസിക്യൂഷന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്നും കോടതി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 19, 2026, 01:10 PM IST
  • തയ്യിലിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ കടലിലെറിഞ്ഞു കണി കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയ്മ് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയുമായ ശരനായ കുറക്കാരി
  • രണ്ടാം പ്രതിയും ശരണ്യയുടെ കാമുകനുമായിരുന്ന നിധിയെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു

  1. Balaramapuram Child Murder Case: അടുത്ത മുറികളിൽ കഴിയുമ്പോഴും വീഡിയോ കോളുകൾ? ഹരികുമാറും ശ്രീതുവും നിഗൂഢ മനസുള്ളവർ

Kannur Thayyil Child Murder Case Verdict: കുഞ്ഞിനെ കടൽഭിത്തിയിൽ എറിഞ്ഞു കൊന്ന കേസ്: ശരണ്യ കുറ്റക്കാരി; കാമുകനെ വെറുതെ വിട്ടു

കണ്ണൂർ: തയ്യിലിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ കടലിലെറിഞ്ഞു കണി കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയ്മ് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയുമായ ശരനായ കുറക്കാരി. രണ്ടാം പ്രതിയും ശരണ്യയുടെ കാമുകനുമായിരുന്ന നിധിയെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: പാലക്കാട് ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: പ്രതിയായ യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

കൊലപാതക കുറ്റം തെളിഞ്ഞതായി കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് രണ്ടാം പ്രതി നിധിനെ വെറുതെ വിട്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശിക്ഷാ വിധി 21ന്  പറയും. 

വിധി പറഞ്ഞത് തളിപ്പറമ്പ് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ്. ശരണ്യയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ അംശം കേസിൽ നിർണായക തെളിവായി. കാമുകനുമായി ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ നിധിൻ കൊലപാതകത്തിന് നിർബന്ധിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം പ്രോസിക്യൂഷനെയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും കോടതി വിമർശിച്ചു.

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും

തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും കേസ് നടത്തിപ്പിൽ പ്രോസിക്യൂഷന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

