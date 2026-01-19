Kannur Thayyil Child Murder Case Verdict: കുഞ്ഞിനെ കടൽഭിത്തിയിൽ എറിഞ്ഞു കൊന്ന കേസ്: ശരണ്യ കുറ്റക്കാരി; കാമുകനെ വെറുതെ വിട്ടു

കണ്ണൂർ: തയ്യിലിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ കടലിലെറിഞ്ഞു കണി കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയ്മ് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയുമായ ശരനായ കുറക്കാരി. രണ്ടാം പ്രതിയും ശരണ്യയുടെ കാമുകനുമായിരുന്ന നിധിയെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു.
കൊലപാതക കുറ്റം തെളിഞ്ഞതായി കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് രണ്ടാം പ്രതി നിധിനെ വെറുതെ വിട്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശിക്ഷാ വിധി 21ന് പറയും.
വിധി പറഞ്ഞത് തളിപ്പറമ്പ് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ്. ശരണ്യയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ അംശം കേസിൽ നിർണായക തെളിവായി. കാമുകനുമായി ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ നിധിൻ കൊലപാതകത്തിന് നിർബന്ധിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം പ്രോസിക്യൂഷനെയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും കോടതി വിമർശിച്ചു.
തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും കേസ് നടത്തിപ്പിൽ പ്രോസിക്യൂഷന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
