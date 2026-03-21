Kerala Assembly Election 2026: 'വേണ്ടത് ധർമ്മടം, കിട്ടിയത് തളിപ്പറമ്പ്'; മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപനം, കണ്ണൂരിൽ ബിജെപിയെ വെട്ടിലാക്കി സ്ഥാനാർത്ഥി

ധർമ്മടത്ത് സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് താൻ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് എന്‍ ഹരിദാസന്‍ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 21, 2026, 12:36 PM IST
Read Also

  1. Adoor Prakash MP: 'യുഡിഎഫ് നൂറിലധികം സീറ്റുകൾ നേടും'; സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക വൈകിയത് ദേശീയ പാർട്ടിയായതിനാലെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ്

Trending Photos

Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉത്സാഹം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉത്സാഹം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുമോ? വൈകിട്ട് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുമോ? വൈകിട്ട് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ...
Gold Rate Kerala Today: കിതപ്പിന് ഇടവേള, മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് ഒരു പവന് കൂടിയത് എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കിതപ്പിന് ഇടവേള, മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് ഒരു പവന് കൂടിയത് എത്ര?
കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂരിൽ ബിജെപിയെ വെട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് തളിപ്പറമ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി. ബിജെപി മുന്‍ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എന്‍ ഹരിദാസന്‍ ആണ് തളിപ്പറമ്പിൽ ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി. സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ തന്റെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. 

താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്നാണ് ഹരിദാസൻ പറയുന്നത്. ധര്‍മ്മടം മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കണമെന്നാണ് ഹരിദാസൻ ആ​ഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസമായി ധർമ്മടം കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തുവന്നപ്പോൾ തളിപ്പറമ്പ് ലഭിച്ചതോടെ ഹരിദാസന്‍ നേതൃത്വത്തെ അതൃപ്തി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. മത്സരിക്കില്ലെന്ന് ഹരിദാസൻ പറഞ്ഞതോടെ അദ്ദേഹത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാന്‍ ആര്‍എസ്എസ് ശ്രമം നടത്തുകയാണ്.

Also Read: Kerala Assembly Election 2026: കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിലെ വനിത പ്രാതിനിധ്യ കുറവ് നീതികേട്: ശശി തരൂർ

അതേസമയം, സിപിഎം വിമതന്‍ ടി കെ ഗോവിന്ദനെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതോടെ തളിപ്പറമ്പ് കോണ്‍ഗ്രസിലും പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നിരവധി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിമതരായി മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എം വി ഗോവിന്ദന്‍റെ ഭാര്യയും ആന്തൂർ നഗരസഭ മുൻ അധ്യക്ഷയുമായ പി കെ ശ്യാമളയാണ് തളിപ്പറമ്പിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി.

