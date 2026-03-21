Kerala Assembly Election 2026: 'വേണ്ടത് ധർമ്മടം, കിട്ടിയത് തളിപ്പറമ്പ്'; മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപനം, കണ്ണൂരിൽ ബിജെപിയെ വെട്ടിലാക്കി സ്ഥാനാർത്ഥി

കണ്ണൂര്: കണ്ണൂരിൽ ബിജെപിയെ വെട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് തളിപ്പറമ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി. ബിജെപി മുന് കണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എന് ഹരിദാസന് ആണ് തളിപ്പറമ്പിൽ ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി. സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ തന്റെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.
താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്നാണ് ഹരിദാസൻ പറയുന്നത്. ധര്മ്മടം മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കണമെന്നാണ് ഹരിദാസൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസമായി ധർമ്മടം കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തുവന്നപ്പോൾ തളിപ്പറമ്പ് ലഭിച്ചതോടെ ഹരിദാസന് നേതൃത്വത്തെ അതൃപ്തി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. മത്സരിക്കില്ലെന്ന് ഹരിദാസൻ പറഞ്ഞതോടെ അദ്ദേഹത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാന് ആര്എസ്എസ് ശ്രമം നടത്തുകയാണ്.
അതേസമയം, സിപിഎം വിമതന് ടി കെ ഗോവിന്ദനെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാക്കാന് തീരുമാനിച്ചതോടെ തളിപ്പറമ്പ് കോണ്ഗ്രസിലും പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നിരവധി കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിമതരായി മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എം വി ഗോവിന്ദന്റെ ഭാര്യയും ആന്തൂർ നഗരസഭ മുൻ അധ്യക്ഷയുമായ പി കെ ശ്യാമളയാണ് തളിപ്പറമ്പിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി.
