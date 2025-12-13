English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kerala local body election result 2025: കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ യുഡിഎഫിന് മുന്നേറ്റം; എൽഡിഎഫും എൻഡിഎയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം

കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ ആദ്യ റൗണ്ടുകളിൽ യുഡിഎഫിന് മുന്നേറ്റമാണ് കാണുന്നത്. ഏഴ് സീറ്റുകളാണ് യുഡിഎഫ് ഇതുവരെ നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എൻഡിഎയും എൽഡിഎഫും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്. 2 സീറ്റുകൾ വീതമാണ് ഇരുമുന്നണികളും നേടിയിരിക്കുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 13, 2025, 09:37 AM IST
Kerala local body election result 2025: കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ യുഡിഎഫിന് മുന്നേറ്റം; എൽഡിഎഫും എൻഡിഎയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ ആദ്യ റൗണ്ടുകളിൽ യുഡിഎഫിന് മുന്നേറ്റമാണ് കാണുന്നത്. ഏഴ് സീറ്റുകളാണ് യുഡിഎഫ് ഇതുവരെ നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എൻഡിഎയും എൽഡിഎഫും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്. 2 സീറ്റുകൾ വീതമാണ് ഇരുമുന്നണികളും നേടിയിരിക്കുന്നത്. 

ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ​ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എൽഡിഎഫും കോർപ്പറേഷനുകളിൽ യുഡിഎഫ് മുന്നേറ്റമാണ് കാണാനാകുന്നത്. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

