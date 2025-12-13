Kerala local body election result 2025: കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ യുഡിഎഫിന് മുന്നേറ്റം; എൽഡിഎഫും എൻഡിഎയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ ആദ്യ റൗണ്ടുകളിൽ യുഡിഎഫിന് മുന്നേറ്റമാണ് കാണുന്നത്. ഏഴ് സീറ്റുകളാണ് യുഡിഎഫ് ഇതുവരെ നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എൻഡിഎയും എൽഡിഎഫും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്. 2 സീറ്റുകൾ വീതമാണ് ഇരുമുന്നണികളും നേടിയിരിക്കുന്നത്.
ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എൽഡിഎഫും കോർപ്പറേഷനുകളിൽ യുഡിഎഫ് മുന്നേറ്റമാണ് കാണാനാകുന്നത്.
