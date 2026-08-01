/Kerala Rain Alert: കനത്ത മഴ, കണ്ണൂരിലും വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അവധി; സംസ്ഥാനത്ത് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി

കണ്ണൂർ: സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി ശക്തമായി തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ കളക്ടർമാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളുടെ എണ്ണം ഒൻപതായി. മുൻപ് എട്ട് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കാണ് അവധി നൽകിയിരുന്നത്.
പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, പാലക്കാട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കണ്ണൂരിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. പൊതു ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
കണ്ണൂരിൽ റെഡ് അലർട്ട്: മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കനത്ത മഴ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അടിയന്തര നടപടി. പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, സ്കൂളുകൾ, അങ്കണവാടികൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, സി.ബി.എസ്.ഇ, ഐ.സി.എസ്.ഇ, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ, മദ്രസകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ പഠനകേന്ദ്രങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്. എന്നാൽ, റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾക്ക് ഈ അവധി ബാധകമല്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
പരീക്ഷകളും മാറ്റങ്ങളും
സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന എച്ച്ഡിസി ആന്റ് ബിഎം പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇന്നത്തെ പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളിൽ മാറ്റമില്ല. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സർവകലാശാലാ/പൊതു പരീക്ഷകൾക്കും ഇന്റർവ്യൂകൾക്കും മാറ്റമുണ്ടാകില്ല.
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