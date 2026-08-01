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Kerala Rain Alert: കനത്ത മഴ, കണ്ണൂരിലും വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അവധി; സംസ്ഥാനത്ത് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി

Rain Alert In Kerala: കളക്ടർമാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളുടെ എണ്ണം ഒൻപതായി.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 01, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:15 AM IST
Kerala Rain Alert: കനത്ത മഴ, കണ്ണൂരിലും വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അവധി; സംസ്ഥാനത്ത് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി
Image Credit: Rain | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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