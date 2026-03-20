Kerala Assembly Election 2026: കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫിന്റെ സഹോദരൻ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു

താൻ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വികസന രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ആകൃഷ്ടനാട്ടെന്ന് ഷാജി ജോസഫ് 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 20, 2026, 08:47 AM IST
  • കെപിസിസി പ്രസിഡന്റും പേരാവൂരിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ സണ്ണി ജോസഫിന്റെ സഹോദരൻബിജെപിയിൽ
  • ഷാജി പാർട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത് ബിജെപി ഗോവ മുന്‍ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും രാജ്യസഭാംഗവുമായ സദാനന്ദ ഷെട്ടി താനെവൈദില്‍ നിന്നാണ്

  1. K Sudhakaran: കണ്ണൂരില്‍ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കില്ലെന്ന് കെ സുധാകരൻ

Shiva Yoga 2026: ശിവയോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർ നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിൽ; കാത്തിരിക്കുന്നത് മഹാഭാ​ഗ്യങ്ങൾ
6
Shiva yog
Shiva Yoga 2026: ശിവയോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർ നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിൽ; കാത്തിരിക്കുന്നത് മഹാഭാ​ഗ്യങ്ങൾ
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ DA എത്രയായിരിക്കും? ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് എന്താണ്? അറിയാം...
10
8th Pay Commission
8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ DA എത്രയായിരിക്കും? ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് എന്താണ്? അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: കൂപ്പുകുത്തി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കൂപ്പുകുത്തി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
കണ്ണൂർ: കെപിസിസി പ്രസിഡന്റും പേരാവൂരിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ സണ്ണി ജോസഫിന്റെ സഹോദരൻ ഷാജി വി ജോസഫ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. ഷാജി പാർട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത് ബിജെപി ഗോവ മുന്‍ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും രാജ്യസഭാംഗവുമായ സദാനന്ദ ഷെട്ടി താനെവൈദില്‍ നിന്നാണ്.  

Also Read: മാസപ്പിറവി കണ്ടു, സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാൾ

താൻ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വികസന രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ആകൃഷ്ടനായാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വികസന വിരുദ്ധതയും വര്‍ഗീയ പ്രീണനവും അസഹനീയമാണെന്നും ആശയപരമായ നിലപാട് മാറ്റം വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്രമാണെന്നും ഷാജി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ഒപ്പം സഹോദരുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലെന്നും ഷാജി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ബിജെപിയു നേരത്തെ മമ്പറത്ത് നടത്തിയ അദാലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഷാജി ജോസഫും എത്തിയിരുന്നു. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിലായിരുന്നു ഷാജി നിവേദനവുമായി എത്തിയത്. ഗ്യാസ് ഏജന്‍സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈസന്‍സിനായി നിരവധി തവണ സമീപിച്ചിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ ഇടപെടാന്‍ തയ്യാറായില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ബിജെപിയുടെ അദാലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത് എന്നാണ് ഷാജി അന്ന് പറഞ്ഞത്.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

