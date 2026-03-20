Kerala Assembly Election 2026: കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫിന്റെ സഹോദരൻ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു

കണ്ണൂർ: കെപിസിസി പ്രസിഡന്റും പേരാവൂരിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ സണ്ണി ജോസഫിന്റെ സഹോദരൻ ഷാജി വി ജോസഫ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. ഷാജി പാർട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത് ബിജെപി ഗോവ മുന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും രാജ്യസഭാംഗവുമായ സദാനന്ദ ഷെട്ടി താനെവൈദില് നിന്നാണ്.
താൻ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വികസന രാഷ്ട്രീയത്തില് ആകൃഷ്ടനായാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല കോണ്ഗ്രസിന്റെ വികസന വിരുദ്ധതയും വര്ഗീയ പ്രീണനവും അസഹനീയമാണെന്നും ആശയപരമായ നിലപാട് മാറ്റം വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്രമാണെന്നും ഷാജി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ഒപ്പം സഹോദരുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലെന്നും ഷാജി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ബിജെപിയു നേരത്തെ മമ്പറത്ത് നടത്തിയ അദാലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഷാജി ജോസഫും എത്തിയിരുന്നു. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിലായിരുന്നു ഷാജി നിവേദനവുമായി എത്തിയത്. ഗ്യാസ് ഏജന്സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈസന്സിനായി നിരവധി തവണ സമീപിച്ചിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടവര് ഇടപെടാന് തയ്യാറായില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ബിജെപിയുടെ അദാലത്തില് പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത് എന്നാണ് ഷാജി അന്ന് പറഞ്ഞത്.
